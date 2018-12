202 let. Tak dlouho bude trvat smazání rozdílů v odměňování mužů a žen

Vyrovnávání rozdílů mezi ženami a muži se podle Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, WEF) pozastavilo. Uvedl to britský deník The Guardian. Například v oblasti pracovního odměňování dostávají ženy na celém světě stále jen 63 % toho co muži. Nezisková organizace upozorňuje, že tempo změn je příliš pomalé. Než se situace změní, uběhne podle Světového ekonomického fóra 202 let.

Světové ekonomické fórum je ženevská nezisková organizace, která každý rok pořádá setkání obchodních a politických vůdců v Davosu. Řeší se zde nejnaléhavějších problémy, kterým svět aktuálně čelí, včetně ochrany zdraví a životního prostředí. Mimo jiné se účastníci zabývají také genderovou rovností. V rámci té se měří čtyři klíčové pilíře: ekonomické příležitosti, politické zastoupení, dosažení vzdělání a zdraví a šance na přežití.

Z letošního fóra vyplynulo, že celosvětové rozdíly v odměňování žen a mužů se v letošním roce sice mírně zmenšily, ale počet žen na odborných pracovištích klesl. Existuje pro to několik možných důvodů.

Jedním z nich je, že automatizace má nepřiměřený dopad na role tradičně vykonávané ženami. Současně jsou ženy nedostatečně zastoupené na pracovních pozicích vyžadujících dovednosti a znalosti z oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky.

Dalším možným důvodem je skutečnost, že infrastruktura potřebná k tomu, aby pomohla ženám při návratu do práce z mateřské dovolené nebo po péči o seniory v rodině, je nedostatečně rozvinutá. Nezaměstnanost se proto v prvé řadě týká žen.

V roce 2007 organizace WEF odhadla, že k odstranění rozdílů v odměňování bude zapotřebí 217 let, tedy o 15 let méně než v letošním odhadu.

„Snaha o genderovou rovnost se zastavila,“ řekla vedoucí sociálních a ekonomických agend WEF Saadia Zahidi.

Nejmenší rozdíly v odměňování mužů a žen jsou v Laosu v jihovýchodní Asii, kde ženy vydělávají 91 % toho co muži. Naopak největší rozdíl v odměňování je v Jemenu, Sýrii a Iráku, kde ženy berou méně než 30 % mužské mzdy.

V oblasti přístupu ke zdraví, vzdělání a politického zmocnění se moc nezměnilo. Smazání celosvětového rozdílu mezi muži a ženami ve všech oblastech tak bude podle WEF trvat 108 let.

Ženy v top managementu a politice

Ženy se na pracovištích stále setkávají s významnými překážkami, které jim brání k postupu na manažerské nebo vyšší úřednické posty,“ uvádí zpráva. Lépe na tom nejsou ani v politice. WEF odhaduje, že za současného tempa to bude trvat 107 let, než bude na světě tolik političek jako politiků.

„Pokud jde o politické a ekonomické vedení, svět má před sebou ještě dlouhou cestu. Ve všech 149 hodnocených zemích je v současné době jen šestnáct žen v čele státu, 18 % žen zastává post ministryně a 24 % žen post poslankyně.“

Co se týče politických rolí, nejrovnocennější zemí je Island. I přesto je tam stále 33% rozdíl. V porovnání s loňským rokem se tento rozdíl navíc prohloubil.

Jen šest dalších zemí (Nikaragua, Norsko, Rwanda, Bangladéš, Finsko a Švédsko) zmenšilo rozdíly v odměňování žen a mužů alespoň o 50 %. Na druhém konci spektra téměř čtvrtina hodnocených zemí zmenšila genderové propasti o méně než 10 %. Kuvajt, Libanon,Omán a Jemen byly v tomto směru vyhodnoceny jako nejhorší země, rozdíly v odměňování v těchto zemích jsou 97 %.

„Společnost si více než kdy jindy nemůže dovolit ztrácet dovednosti, nápady a perspektivy poloviny lidstva,“ varoval výkonný předseda WEF Klauss Schwab.