Léčba mužské neplodnosti - miliardový byznys budoucnosti, věští analytici

„Chraňte svůj nejcennější majetek,“ nabádá internetová stránka GiveLegacy.com.

S názvem Legacy by podnik mohl prodávat cokoliv od investičních produktů, přes luxusní hodinky až po právní služby. Legacy ale prodává produkt jiného druhu - zmrazení spermií bezpečně, kvalitně, diskrétně a hlavně bez potřeby vyjít z domu. Napsal o tom britský deník Independent.

Mladý zakladatel společnosti Khaled Kteily přišel na svůj podnikatelský nápad před pěti lety. O své vlastní plodnosti přitom nikdy nepřemýšlel. Vše se ale změnilo, když se mu jeho přítel svěřil, že musí zamrazit své spermie, protože mu ve třiceti letech diagnostikovali rakovinu. Po této zprávě se Kteily vydal na kliniku, aby zmrazil i své vlastní spermie. Byl však nemile překvapený tím, jak je celý proces nepříjemný.

Rozhodl se proto vytvořit vlastní podnik, který mužům tuto již tak nepříjemnou záležitost trochu zjednoduší. Zákazníci Legacy nepotřebují žádné návštěvy na klinikách, ani žádné schůzky s lékaři. Vše se odehrává doma - jednoduše a diskrétně. Vzorek si vyzvedne kurýr. Každý klient má jedinečné ID, aby se celý proces anonymizoval, stejně jako v soukromých švýcarských bankách.

Kteily vyrůstal v Libanonu a studoval v Kanadě a v USA. Společnost Legacy ale založil v Ženevě. Místo si zvolil částečně proto, že chce, aby jeho společnost byla považována za soukromou švýcarskou spermobanku. „Pro velkou část světa je Švýcarsko spojeno s kvalitou. Stačí se zamyslet nad švýcarskými bankami, švýcarskými hodinkami nebo čokoládou,“ vysvětlil svůj krok Kteily.

Statistiky mu hrají do karet

V posledních letech jeho byznysu nahrávají i nepříjemné statistiky. Studie ukazují, že počet spermií u mužů z Ameriky, Evropy, Austrálie a Nového Zélandu klesl v době kratší než 40 let o více než 50 procent. Studie sice neprozkoumala důvody tohoto poklesu, ale podle vědců byl klesající počet spermií s různými faktory, jako je vystavení se určitým chemikáliím a pesticidům, kouření, stresu a obezitě.

Podle profesora andrologie na univerzitě v Sheffieldu Allana Paceyho je ale důvod jiný.

„Podle mého názoru je vidět více případů mužské neplodnosti, protože muži a jejich partnerky posouvají zakládání rodiny do vyššího věku. To odhaluje případy mužské neplodnosti, které by nebyly vidět, kdyby se páry pokusily o potomka v mladším věku, kdy byly plodnější.

Na rozdíl od žen se mužům neříká, že jim tikají biologické hodiny. Muži nejsou ani bombardováni reklamami na plodnost a aplikacemi od okamžiku, když oslaví třicítku. Mnozí muži o své plodnosti nepřemýšlejí až do okamžiku, kdy se neúspěšně pokouší o početí. Přesto jsou mezi neplodnými heterosexuálními páry muži příčinou neplodnosti v polovině případů.

Vývoj produktů proti neplodnosti brzdí stydlivost

Pacey nemá rád představu o „průmyslu neplodnosti“, ale souhlasí s tím, že větší povědomí o mužské neplodnosti vytvořilo rostoucí trh pro začínající firmy, které nabízejí řešení.

Společnost Legacy prý založil proto, aby změnil způsob, jakým muži a ženy přemýšlejí o plánování rodiny. „Muži jsou citliví na to, když se mluví o jejich plodnosti, a proto se zaměřujeme na to, abychom se pro muže stali atraktivní značkou pro plodnost,“ vysvětluje Kteily.

Legacy nabízí klientům tři balíčky. Nejlevnější je bronzový balíček za 1 000 dolarů (22 640 korun), který zahrnuje analýzu plodnosti a úschovu spermatu na jeden rok. Nejdražší je platinový balíček, ten je určen mužům, kteří si přejí zachovat své nejzdravější genetické dědictví z hlediska pokračujícího pokroku v oblasti zdravotní péče. Za 10 tisíc dolarů (226 400 Kč) získají až šest vkladů, genetické testování, analýzu plodnosti a neomezené ukládání na více místech.

Na webu společnosti zaujme poznámka o výzkumném programu, který plánuje studovat spermie nejúspěšnějších mužů na světě. Když Kteilyho požádali o podrobnější vysvětlení, uvedl, že myšlenka studovat genetickou složku některých spermií je stále v raných fázích.

Britské úřady registrují stovky soukromých klinik ve Velké Británii, které jsou levnější než nabídka Legacy. Za zmrazení spermii si účtují mezi 175 (5 015 Kč) až 450 librami (12 897 Kč). Pacey je ale přesvědčen, že možnost obejít se bez návštěvy kliniky může být pro mnohé muže důležitější než cena. Dodává, že mnoho pokusů o vývoj produktů na mužskou plodnost se často nezdařilo právě kvůli stydlivosti mužů.

Konkurence v Polsku

Legacy není jediná společnost, která doufá, že v oboru prorazí. Jejím konkurentem je například polská společnost Coolmen založená před dvěma lety. Coolmen slibuje, že zlepší mužskou plodnost tím, že ochladí mužská varlata pomocí zařízení, které se připevňuje k pasu. „Podle současných studií je přibližně 60 procent veškeré mužské neplodnosti způsobeno příliš vysokou teplotou varlat, což je přímý důvod pro nevhodnou kvalitu spermií, říká programová manažerka firmy Dorota Partyková.

Oba podniky se setkají na konferenci Breakout Berlin, která se bude konat na zahajovací konferenci TechCrunch. Přítomny budou pouze dvě začínající firmy v oblasti plodnosti. Analytici ovšem očekávají, že do roku 2025 dosáhnou hodnoty 4,7 miliardy dolarů.

„Hlavním problémem s jakýmkoliv produktem nebo službou zaměřenou na mužskou plodnost bude, zda muže přesvědčí nebo ne,“ tvrdí Pacey. S počtem spermií, které každoročně klesají v průměru o 1,4 procenta, ale mohou začínající firmy, jako jsou Legacy a Coolmen, nacházet stále větší počet mužů, kteří budou ochotní jejich služeb využít.