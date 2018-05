Antimonopolní úřad zrušil soutěž na správce mýta těsně před uzavřením

Během předchozích dní, kdy bylo rozhodnutí antimonopolního úřadu na spadnutí, ministerstvo dopravy upozorňovalo, že se další soutěž na správce systému nepodaří ve zbývajícím čase úspěšně dokončit. Přinášíme přehled řešení stávající situace a možných problémů, které mohou Česko potkat, pokud se je nepodaří včas dotáhnout do konce.

Jak zvrátit rozhodnutí ÚOHS

První možností, jak rozhodnutí ÚOHS zvrátit, je podání rozkladu k jeho předsedovi Janu Rafajovi. Tuto variantu ministerstvo dopravy připustilo ještě dříve, než antimonopolní úřad soutěž na nového správce systému zatím nepravomocně zrušil. Právníci teď mají 15 dní na jeho zpracování. Pravděpodobně mohou namítat, že předání podkladů k tendru na přepisovatelných flash discích je i v okolních zemích standardním postupem, musí se ale vypořádat s výtkou ÚOHS, že podle jeho zjištění dostali někteří ze čtyř uchazečů jiná data, než jejich konkurence.

Změny v dokumentaci sice ministerstvo v minulosti připustilo, uvedlo ale, že šlo pouze o začernění osobních údajů, které se do materiálu dostaly omylem. V některé verzi dokonce určité soubory zcela chybí, některé se obsahově liší, argumentuje ÚOHS.

Pokud ministerstvo dopravy s rozkladem neuspěje, může se obrátit na soudy, které by rozhodnutí přezkoumaly. Problém se správou systému to ale nevyřeší, protože se nedá očekávat rozhodnutí v řádu několika měsíců. Podle ministerstva je potřeba smlouvu s novým dodavatelem uzavřít do letošního října, aby měl vítěz tendru dostatek času na zprovoznění vlastního satelitního systému pro výběr mýta.

Problém ale je, že ve státní správě jen málokdy jde něco uskutečnit neprodleně. Podob obnoveného výběrového řízení je vícero. V úvahu přichází opětovné vypsání stejné soutěže, nová soutěž, ve které bude chybět nejkritizovanější bod tendru v podobě rozšíření zpoplatněné sítě o 900 kilometrů silnic I. třídy, nebo jen vysoutěžení nového správce pro systém mýtných bran, který v Česku vybudovala společnost Kapsch.

Poslední možností je odkup českého Kapsche s tím, že si stát bude provoz mýta zajišťovat vlastními silami prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.

Už jen výběr cesty, kterou se bude české mýto nadále ubírat bude vyžadovat složitou diskusi a schválení definitivního rozhodnutí vládou. Podle analýzy ministerstva dopravy se jakékoliv alternativní řešení dá stihnout nejdříve od roku 2021, tedy více než rok a půl po ukončení smlouvy se stávajícím provozovatelem mýtného systému.

Po tuto dobu tak bude nutné zajistit fungování mýta na silnicích. Pokud by se totiž nevybíralo, kromě výpadku ve státních příjmech by dálnice zadarmo p ředstavovaly lákadlo pro veškerou tranzitní dopravu z okolních zemí.

Prodloužení stávající smlouvy

Problematické by bylo rovněž prodloužení smlouvy se stávajícím dodavatelem. Stát už totiž smlouvu s Kapschem jednou prodloužil. V roce 2016 firmě nabídl tříleté prodloužení kontraktu za maximálně 5,26 miliardy korun. Ministerstvo dopravy to zdůvodnilo ale tím, že potřebuje získat čas na vypsání řádného výběrové řízení, což se mu povedlo o rok později. I tak ale resort dostal od ÚOHS milionovou pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách a jeho postupem se zabývala Evropská komise.

I možnost odkupu části Kapsche má svá rizika a nebude jednoduchá. Hlavním obchodním artiklem, který může Kapsch státu nyní nabídnout, jsou jeho zaměstnanci, kteří systém v Česku spravují. Pokud stát český Kapsch odkoupí, nemá zajištěno, že tito lidé budou chtít pracovat jako státní zaměstnanci. Stát se navíc nezbaví deklarované závislosti na soukromých firmách. I nadále by musel soutěžit například o bankovní služby nebo služby datového operátora.