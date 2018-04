PŘEHLEDNĚ: Otazníky nad miliardovým mýtem. Kellner ještě nemá vyhráno

Mnohamiliardovou veřejnou soutěž prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a do konečného verdiktu nesmí resort dopravy s vybraným uchazečem podepsat smlouvu. Přinášíme odpovědi na nejzákladnější otázky, které výběr nástupce dosavadního správce mýta vyvolává.



Vítězem tendru je konsorcium firem CzechToll, které stoprocentně vlastní skupina PPF Petra Kellnera, a společnosti SkyToll, kterou ovládá Petr Syrovátko prostřednictvím společnosti Sevenra. SkyToll provozuje slovenský mýtný systém a technickou správu bude mít na starosti i v Česku.

Konsorcium nabídlo nejnižší cenu – 10,7 miliardy korun. Za deset let provozu bude zhruba o tři miliardy nižší, než kolik požadovali konkurenti – dosavadní provozovatel Kapsch a konsorcium české firmy Eltodo a maďarské National Toll Payment Services. Naopak německá T-Systems správu českého mýta ocenila na téměř padesát miliard korun. Ministerstvo dopravy se dražšími nabídkami nezabývalo a před vyhlášením soutěže pouze prověřilo, zda nabídka CzechTollu splňuje všechny požadavky soutěže.

2. Je možné, že CzechToll se nakonec správcem mýta nestane?

Proti rozhodnutí ministerstva se mohou neúspěšní uchazeči odvolat. Zároveň tendr prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který i po vyhlášení vítěze může celou soutěž zrušit a výběr mýta tím vrátit na začátek. To by vyhovovalo dosavadnímu správci, společnosti Kapsch, který by se tím přiblížil dalšímu prodloužení smlouvy. Opakování soutěže by podle ministerstva zabralo zhruba tři roky.

3. Proč by mohl antimonopolní úřad soutěž zrušit?

Nejvážnějším argumentem je stížnost společnosti Kapsch, která poukázala na to, že všichni uchazeči o zakázku nedostali od ministerstva stejné informace. Změny v průběhu vydávání dokumentace k soutěži úřad připustil. Podle ministerstva šlo ale o to, že úředníci začernili osobní údaje zpracovatelů dokumentace, které se v prvních exemplářích vydaným uchazečům objevily.

4. Mýto se týká kamionů a autobusů. Proč by běžného řidiče, který za dálnice platí prostřednictvím dálniční známky, mělo zajímat, kdo a zda vůbec mýto na českých silnicích vybírá?

Kromě výběru peněz má mýtné i regulační funkci. Pokud by se mýtné nevybíralo, představoval by bezplatný průjezd Českem magnet pro řadu tranzitujících kamionů, které by za jiných okolností Česko objely. Tato vozidla by pak zhoršila průjezdnost už nyní mnohde přetížených dopravních tahů. Mýto je navíc silné politické téma.

5. Komu vadí dokončení nynějšího výběrového řízení?

Proti soutěži v této podobě se staví obce a města a zástupci dopravních společností především kvůli plánu vlády na rozšíření zpoplatněné sítě o zhruba devět set kilometrů prvních tříd. Zatímco dopravci argumentují zdražením služeb, a tím pádem i přepravovaného zboží kvůli vyšším nákladům na přepravu, obce se naopak obávají, že větší počet zpoplatněných silnic první třídy vytlačí kamiony z těchto komunikací do center měst a na silnice nižších tříd.

6. Nebylo by rychlejší, aby stát místo nové soutěže odkoupil část Kapsche a spravoval systém sám?

Snaha provozovat mýtný systém státem, jako je tomu například v Rakousku, provází přípravu tendru už řadu let. Nyní resort dopravy argumentuje tím, že na odkup a přípravu státu na správu systému není dost času. Stát by se tím rovněž zcela nezbavil závislosti na soukromých společnostech. Minimálně by musel s telekomunikačními firmami jednat o přenosu dat a s bankami o vedení mýtných účtů. Dalším problematickým bodem je skutečnost, že by tím zaplatil firmě Kapsch další peníze bez výběrového řízení.

7. Proč je problém v případě nutnosti prodloužit bez soutěže kontrakt se stávajícím provozovatelem?

Stát už to jednou udělal v roce 2016. Porušil tím ale zákon, za což od antimonopolního úřadu dostal milionovou pokutu. Ministr Ťok zároveň musel tento krok vysvětlovat Evropské komisi. Je pravděpodobné, že napodruhé by takovýto postup nezůstal bez reakce Evropské unie.

