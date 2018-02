Kritici mýtného tendru u Babiše narazili. Soutěž se měnit nebude

Podle Babiše Česko už nemůže zastavit rozběhnutou soutěž, do které se přihlásili zahraniční uchazeči.



Zhruba za měsíc tak může ministerstvo dopravy otevřít obálky s cenovými nabídkami, pokud výběrové řízení za téměř 30 miliard korun mezitím nezruší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Plán na rozšíření sítě zpoplatněných silnic první třídy vznikl za minulé vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Nyní se k nápadu na zvýšení počtu zpoplatněných kilometrů pro kamiony a autobusy nikdo nehlásí.

Sobotkova věc, míní Babiš

„Já jsem se ptal té delegace, proč nebyla takto iniciativní v době, kdy tady toto tlačil pan premiér Sobotka,“ uvedl Babiš. Podle něj za kritizovaným návrhem stálo rozhodnutí bývalých koaličních partnerů.

Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy ale nadále trvají na zrušení tendru a vypsání nové soutěže.

„Je nyní na politické reprezentaci, aby nalezla řešení, které zabrání rozšíření mýta na silnice I. třídy. Takové zpoplatnění totiž poškodí hlavně drobné podnikatele, protože jim zvýší jejich náklady. Druhotným efektem bude vytlačení dopravy na nezpoplatněné úseky silnic II. a III. tříd, což bude mít zase negativní dopady na města a obce,“ uvedl tajemník hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Ministerstvo dopravy uvádí, že problém devastace krajských silnic těžkou nákladní technikou nebere na lehkou váhu. Pokud by kamiony skutečně začaly nově zpoplatněné úseky silnic první třídy objíždět, je připraven krajům a obcím na opravy silnic nižších tříd přispět. V zákulisí se mluví o částce kolem tří až pěti miliard korun.

Do výběrového řízení na správu mýta v Česku se přihlásili čtyři uchazeči - dosavadní provozovatel Kapsch, slovenský SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Vítěze tendru potřebuje ministerstvo vybrat do srpna. Stále ale platí opatření antimonopolního úřadu, které resortu zakazuje do rozhodnutí o regulérnosti tendru s vítězem podepsat smlouvu.