Zpět na začátek. Antimonopolní úřad opět přezkoumá spor o mýto

Nyní však Rafaj otevírá teoretickou cestu ke změně původního stanoviska a zvyšuje šanci CzechTollu na konečné vítězství v soutěži.



Rozhodnutí navíc přichází na poslední chvíli. Stále totiž existuje šance na změnu provozovatele systému. Smlouva s Kapschem vyprší napřesrok v prosinci, příprava nového systému na ostrý provoz pak podle ministerstva potrvá 14 měsíců. Čtvrteční rozhodnutí šéfa antimonopolního úřadu Rafaje celý spor vrací zpět k prvoinstančnímu projednání.

Spor o flash disky

Původní řízení podle Rafaje sice neobsahovalo procesní pochybení a správné byly i skutkové závěry prošetřujících úředníků, ale u hlavních výtek vůči ministerstvu nebyly zohledněny důležité okolnosti. V první instanci vytýkal úřad ministerstvu dopravy způsob předávání dokumentace mnohamiliardové veřejné zakázky. Tyto dokumenty účastníci tendru dostali na přepisovatelných flash discích. Nebylo tedy prokazatelné, zda měli všichni zájemci všechny potřebné informace.



„V této věci však úřad nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o stávajícím mýtném systému, jejichž autorem byl sám navrhovatel – společnost Kapsch Telematic Services,“ uvedl ÚOHS s tím, že nikdo ze zbylých tří uchazečů proti postupu neprotestoval. Všichni nakonec nabídli zcela nový satelitní systém, podle jednatele CzechTollu tak na přesnosti technického popisu stávajícího systému při přípravě nabídek příliš nezáleželo.



I Rafaj upozornil na to, že se prvoinstanční řízení nezabývalo obsahem jednotlivých disků a neřešilo, jaký vliv změny v těchto materiálech mohly mít na průběh veřejné soutěže. Do doby, než úřad uvedené opětovně posoudí, platí pro ministerstvo dopravy zákaz uzavřít smlouvu s vybraným vítězem projednaného výběrového řízení.

Tendr je v časovém presu

Ministerstvo dopravy přitom už na jaře uvádělo, že dohodu s novým provozovatelem musí mít dojednanou do letošního října, aby byl čas na spuštění svého systému. Nedostatek času si uvědomuje i ÚOHS, podle jehož mluvčího Martina Švandy udělají úředníci vše pro to, aby bylo rozhodnuto co nejdříve. Standardní lhůta je v těchto případech 60 dní.

Podle specialisty na mýtné systémy Ondřeje Zaorala se ještě stále dá stihnout realistický časový plán zavedení nové technologie výběru. I Kapsch před lety svůj systém zaváděl v časovém presu a zvládl to za 11 měsíců. „Na druhou stranu je jednodušší zavádět zcela nový systém na zelené louce než přepracovávat stávající na jinou technologii výběru,“ dodal Zaoral z poradenské společnosti Inoxive.

Jak se v Česku vybírá mýto (v mld. Kč) 2007 - 5,56 2008 - 6,14 2009 - 5,54 2010 - 6,57 2011 - 8,13 2012 - 8,68 2013 - 8,55 2014 - 8,71 2015 - 9,73 2016 - 9,89 2017 - 10,4

Optimisticky nejnovější dění v mýtné soutěži zhodnotil ministr dopravy Dan Ťok, podle kterého úřad bude muset nejprve zanalyzovat celý text rozhodnutí pro další postup. Podobně to vidí i vedení společnosti CzechToll, které uvedlo, že spuštění nového mýtného systému k 1. lednu stihne, pokud ÚOHS definitivně rozhodne ve prospěch dokončení stávající soutěže.



Konkurenční Kapsch naopak upozornil, že ÚOHS doposud nevypořádal další stížnosti na zadávací podmínky, které mu firma zaslala. V nich si současný správce mýtných bran stěžuje na neurčitost zadání a tím i nemožnost stanovení řádné nabídkové ceny. V neposlední řadě pak firma poukazuje na to, že podmínky favorizovaly takzvanou satelitní technologii a diskriminovaly systémy, které používá Kapsch.