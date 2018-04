ÚOHS rozhodne o tendru na mýto, ministerstvo poskytne finální posudek

1:00 , aktualizováno 1:00

Výběr nového provozovatele elektronického mýta jde po téměř 4,5 roku do finále. Ještě tento týden by mohl o regulérnosti zakázky ministerstva dopravy rozhodnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Resort bude před rozhodnutím úřadu hájit to, jak v tendru postupoval.