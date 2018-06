Starbucks jako veřejné WC. Firma se kaje po incidentu se dvěma černochy

Starbucksu uškodil případ, kdy v jedné z poboček v americké Filadelfii nechal vyvést dva černošské zákazníky, kteří si chtěli odskočit na toaletu ještě předtím, než si něco objednají. Po velkém negativním ohlasu Starbucks uvedl, že se s postiženými muži, kteří po zatčení strávili několik hodin ve vazbě, dohodl na finanční kompenzaci. Její výši nezveřejnil.

I přesto reputace kavárenského řetězce klesla na desetileté minimum. Nyní, pět týdnů po incidentu, přišla firma s oznámením, že i bez objednávky si může v jejích kavárnách sednout nebo dojít na toaletu kdokoli, píše agentura AP.

Firma přiznala, že byla nejednoznačná. Rozhodnutí, zda se mohou konkrétní hosté usadit u stolu nebo si odskočit, bylo jen na vedoucích kaváren.

Pracovníci kaváren nyní dostali pokyn chovat se ke všem návštěvníkům, jako by byli zákazníci, bez ohledu na to, jestli si skutečně něco koupí. Pokud se ale bude někdo chovat nebezpečně, může na něj personál i nadále zavolat policii.

„Chceme vytvářet vřelou atmosféru sounáležitosti, kde je každý vítán,“ prohlásil Starbucks.

Dubnový incident už dříve okomentoval předseda představenstva společnosti Starbucks Howard Schultz. „Jsem v rozpacích a stydím se. Myslím, že to, co se stalo, bylo odsouzeno na každé úrovni. Beru to velmi osobně, stejně jako všichni v naší společnosti. Jsme odhodláni to dát do pořádku,“ řekl.

Záznam incidentu, který se v dubnu odehrál ve Starbucksu ve Filadelfii: