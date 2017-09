Ukrajinec za půl roku, Řek do měsíce. Firmy loví pracovníky v cizině

Vyplývá to z pravidelného průzkumu personální agentury Manpower mezi 750 tuzemskými zaměstnavateli. Firmy se dlouhodobě zajímají o Ukrajince, kteří se jim osvědčili díky odborným dovednostem i kulturní a jazykové blízkosti. Jejich nábor však komplikuje vízová povinnost, která protahuje nástup do práce na půl roku i déle.



Rychlejší cestou je nábor lidí z unijních států, jako jsou Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko. „První várku pracovníků ze zemí Evropské unie jsme schopni firmě dodat do měsíce,“ říká Martin Jánský z Manpoweru.

Personalisté se kvůli velké poptávce začali dívat i do „exotičtějších“ zemí. Novým zdrojem pracovní síly se tak v poslední době stalo například Řecko. „Odtud máme kolem 150 až 200 zájemců měsíčně. Zejména pro IT profese je Řecko důležitým zdrojem,“ uvedl Jánský.

Pro nábor programátorů a pracovníků zákaznického servisu se osvědčují i Španělsko a Portugalsko, kde pracují v technologických centrech lidé z celé Evropy, kteří jsou zvyklí stěhovat se za prací.

Podle Jánského už dávno neplatí, že zaměstnanci ze třetích zemí, jako je třeba výše zmíněná Ukrajina, jsou zdrojem levné pracovní síly. Podle zákona mají zaměstnavatelé povinnost zajistit pro ně srovnatelné podmínky jako u českých uchazečů. Prodražují je i větší náklady na dopravu a ubytování.

Cizinci chtějí wi-fi i ledničku

Rostou však i nároky samotných uchazečů, kteří očekávají zajímavý plat a zohledňují i úroveň ubytování. K dispozici chtějí mít třeba wi-fi a základní vybavení domácnosti, jako je lednička nebo pračka.

„Zajímavým trendem je nábor obou partnerů. U kvalifikovaných pracovníků a manažerů je často nepsaným pravidlem nalezení pracovního uplatnění i pro partnerku, protože to často bývá manželka, kdo rozhoduje o přemístění do jiné země,“ doplňuje Jánský.

Tuzemské firmy plánují, že na konci roku přijmou méně lidí než v předchozích čtvrtletích. Nabírat chtějí hlavně velké podniky, v menších do 250 zaměstnanců už nábory zpomalily. Jedním z důvodů je právě nedostatek volných zaměstnanců – firmy by sice rády daly lidem práci, ale nemají je kde vzít. „Kvůli nedostatku lidí už není kam růst, není možné přijímat nové zakázky,“ řekla MF DNES majitelka strojírenské firmy Abydos Olga Kupec. Firma podle ní aktuálně shání desítky lidí do výroby, a to i na vyšší pozice.



Přijímat nové zaměstnance plánují podle průzkumu Manpoweru nadále čtyři procenta zaměstnavatelů, naopak tři procenta avizují, že budou jejich počty snižovat. Bezmála 93 procent oslovených podnikatelů uvedlo, že během posledního čtvrtletí změnu nechystají. Čistý index trhu práce tak činí plus jedno procento, v předchozím čtvrtletí to byla plus dvě procenta.

Zpomalující náborové plány souvisí i se sezonou – firmy na přelomu roku tolik nenabírají a ani lidem se před Vánocemi do změny práce nechce. „I tak bude pokračovat jedno z nejpříznivějších období pro uchazeče o zaměstnání. Tak nízký počet nezaměstnaných byl naposledy v letech 2007 až 2008. Firmy si začínají přetahovat zaměstnance pomocí vyšších mezd, které v některých případech rostly až o 30 procent,“ dodala generální ředitelka Manpoweru Jaroslava Rezlerová.