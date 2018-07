Nadzvuková letadla se vracejí. První mají začít létat za sedm let

Boom Supersonic, Aerion Supersonic a Spike Aerospace – tak se jmenují společnosti, vyvíjející civilní nadzvuková letadla. Po neslavném konci strojů typu Concorde, který se nesl ve znamení tragické havárie a prodělků, byla letadla překonávající rychlost 1 225 kilometrů v hodině, tedy jeden mach, spíše tabu. Výše zmíněné firmy jsou však nyní velmi blízko jejich znovuuvedení na trh.



Cíl: překonat Concorde

Technologie umožňující dopravnímu letadlu dosáhnout nadzvukové rychlosti není sama o sobě náročná. Výzvou je vytvořit letadlo, které bude ekologičtější, levnější a tišší než Concorde. „Concorde předběhl svou dobu,“ řekl BBC zakladatel Boom Supersonic Blake Scholl. „Byl však velmi neefektivní, pokud jde o palivo, a jeho provoz stál příliš mnoho peněz,“ dodal.



Překonat problémy Concordu je tak hlavním cílem výrobců nadzvukových letadel. Nové stroje maximálně využívají superlehké materiály, značně snižující spotřebu paliva. Moderní motory navíc na dosažení rychlosti zvuku nepotřebují přídavné spalování, jak Scholl řekl serveru Wired. Dva problémy jsou tedy vyřešeny.



Jde to i tiše

Nejproblémovější je však hlasitý aerodynamický třesk. To je jev, který se objeví při překonání rychlosti zvuku. Letadlo před sebou tlačí vzduch a zvukové vlny, a protože se pohybuje rychleji než ony, „protrhne je“. Zvuk, který takto vznikne, se dá přirovnat k hlasitému výstřelu nebo malé explozi.



Tento zvuk je nejen velmi nepříjemný, za určitých podmínek může způsobit i hmotné škody (například rozbít okna). Z těchto důvodů směl Concorde létat nadzvukovou rychlostí pouze nad mořem. Legislativa povoluje nadzvukové lety nad pevninou jen vojenským strojům.



Americká NASA poskytla firmě Lockheed Martin, spolupracující s Aerion Supersonic, grant na vývoj letadla s označením X-59 QueSST. To je schopné dosáhnout rychlosti až 1,42 machu a zvuk, který přitom vydává, přirovnávají Američané k zabouchnutí dveří od auta. V létě 2022 by mělo začít přelétat nad Spojenými státy. Bude tam sbírat data o tom, jak na jeho průlet reagují lidé a zvířata.



Nadzvukoví rivalové, současní i minulí Aerion Supersonic AS2 – maximální rychlost 1,4 Ma, 12 pasažérů. Společnost slibuje „neslyšný let“. První komerční lety naplánovány na rok 2026

– maximální rychlost 1,4 Ma, 12 pasažérů. Společnost slibuje „neslyšný let“. První komerční lety naplánovány na rok 2026 Boom Supersonic XB-1 – maximální rychlost 2,2 Ma, 55 pasažérů. Měl by být třicetkrát tišší než Concorde. První komerční lety naplánovány na rok 2025 Spike Aerospace S-512 – maximální rychlost 1,6 Ma, 12–18 pasažérů. První komerční lety naplánovány na rok 2025

Concorde – maximální rychlost 2,04 Ma, 92–128 pasažérů. Létal mezi lety 1976–2003

Tupolev Tu-144 – maximální rychlost 1,8 Ma, 140 pasažérů. Létal mezi lety 1977–1978

Klíčem k tiššímu překonání zvukové bariéry je správný design. Technologie X-59 však funguje jen na malé stroje – velkých tichých nadzvukových letadel se tak asi nedočkáme.



Ne dražší než první třída

Letenka v Concordu někdy stála až čtyřikrát víc, než první třída v konvenčním letadle. Všechny tři výše zmíněné společnosti však tvrdí, že jejich lety budou časem stát podobně, jako business class v tradičním stroji.

„Bude to asi tak pět tisíc dolarů (přibližně 110 tisíc korun – pozn. redakce). To je pořád relativně drahé – ale pokud si můžete dovolit létat v první třídě, můžete si dovolit i doletět do cíle za poloviční čas,“ řekl BBC Scholl. V loňském roce letělo v business class různých společností přibližně dvanáct procent všech pasažérů (480 milionů lidí).

Úspora času je při létaní rychlostí vyšší než jeden mach značná. Příkladem může být cesta z Šanghaje do Los Angeles – za použití nadzvukových strojů by se její délka zkrátila z dvanácti hodin na šest.

Stroje firmy Boom Supersonic si již předobjednaly Japan Airlines a Virgin Group Richarda Bransona. Měly by začít létat v letech 2024 až 2026. Aerion Supersonic prozatím nemá žádné objednávky, jejich design však posvětila vesmírná agentura NASA.