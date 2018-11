Zájem o nájemní bydlení poroste. Developeři na tom chtějí vydělat

„Zhruba v posledním půlroce při plánování a kalkulacích nových projektů více přemýšlíme o nájemní variantě,“ uvádí Lucie Doležalová z developerské společnosti K&K Invest Group. Ta na situaci na trhu zareagovala rychle a v současnosti v Praze staví nájemní bytovou rezidenci View Spořilov. Přitom byla původně zamýšlena jako prodejní.

„Pozorujeme, že i ostatní větší hráči začínají či plánují nájemní projekty,“ říká Doležalová. Mezi ně patří koncern Trigema, který jich momentálně připravuje několik. „Jedním z nich je bytový dům Nová Invalidovna,“ komentuje Radek Polák, tiskový mluvčí Trigemy. Projekty jsou určeny spíše pro náročnější, mohovitější klientelu a měly by nabízet komfort srovnatelný s vlastním bydlením.

Nájemné byty pro náročné chce stavět rovněž PasserInvest Group. „Na začátku roku 2019 budeme začínat se stavbou dvou rezidenčních projektů, jeden z nich bude určen pro krátkodobé a dlouhodobé pronájmy,“ tvrdí šéfka PR a marketingu firmy Kristýna Samková.

Pro méně solventní nájemníky nabízí v Praze bydlení společnost Ekospol. Ta však nové nájemné byty nestaví, pouze pro tyto účely zakoupila a rekonstruovala dva starší bytové domy.

„Máme tam hlavně dlouhodobé nájemníky, protože nájmy nastavujeme ve srovnání s tržní cenou relativně nízko,“ vysvětluje Evžen Korec, generální ředitel Ekospolu.

Podle dat Expobank, která se na nemovitostní financování zaměřuje, začínají developeři projektovat byty určené přímo k pronájmu ve stále větší míře. „Developeři se doposud věnovali hlavně výstavbě rezidenčních projektů s byty k přímému prodeji, jejich ceny ale vystoupaly natolik, že potenciální kupce odrazují. Snaží se proto zvýšit dostupnost bydlení v pronájmu, které nabídne kvalitu srovnatelnou s vlastnictvím bytu,“ uvádí Jiří Procházka, ředitel korporátního bankovnictví Expobank CZ.

Podle něj se tak děje, přestože roční výnos z těchto investic se v atraktivních lokalitách pohybuje pouze mezi dvěma až čtyřmi procenty. Obecně se však při současné situaci na trhu investice do nemovitostí vyplácejí. V návaznosti na jejich vysoké ceny totiž rostou také nájmy.

„Jen v případě dispozice 2+kk meziročně vzrostl nájem o zhruba 50 procent. V roce 2017 byla běžná výše nájmu tohoto bytu v naší nabídce 10 tisíc korun, aktuálně je to kolem 15 tisíc korun,“ uvádí Josef Kříženecký z realitní kanceláře Century 21 New Home.

Stále však platí, že pro developera je mnohem jednodušší stavět projekty bytů určených k prodeji než k pronájmu, zejména kvůli financování. „V okamžiku, kdy developer projekt nájemného domu zainvestuje, což jsou řádově stovky milionů korun, zpravidla nemá volné peníze na další projekty a musí si je půjčovat,“ vysvětluje Korec z Ekospolu.

Kolik nájemníci platí v Česku

Vzhledem k dlouhé době návratnosti investice jsou finanční prostředky developera fakticky zablokovány, kdežto u projektů bytů k prodeji by je za tutéž dobu stihl několikrát „protočit“.

S nájemným bydlením se ale pro investora pojí i další problémy. „Současná legislativa nahrává spíše nájemníkům než pronajímatelům. Pokud nájemník neplatí nebo způsobuje jiné problémy, nelze automaticky počítat s tím, že může být vystěhován. Problémy jsou však také například v oblasti daní,“ vyjmenovává Polák z Trigemy.

Už je to cítit

Většina hráčů na nemovitostním trhu do budoucna očekává nárůst podílu Čechů, kteří dlouhodobě žijí v nájmu, a naopak pokles zájemců o koupi bytu. Odpovídá to trendům v západní Evropě.

V současnosti bydlí podle Eurostatu v nájmu 22 procent Čechů, na západ od nás je tento typ bydlení mnohem běžnější. Jedním z hlavních důvodů jsou nová pravidla pro poskytování hypoték, která zavedla Česká národní banka.

„Hypotéky zdražují a ČNB do toho ještě omezila jejich přístupnost, takže určitě na ně dosáhne menší část lidí, a to se na trhu projeví,“ říká Marcela Fialková, mluvčí developera Central Group.

Podle Doležalové z K&K Invest Group je to na trhu již cítit nějakou dobu. „Může za to i mediální ‚hysterie‘, která kolem kroků ČNB nastala. Každopádně nájemní bydlení se obecně vrací a je to nyní trend,“ tvrdí Doležalová.

Kvartální analýza bytového trhu od společností Trigema, Skanska Reality a Central Group ukázala, že za poslední čtvrtletí došlo k silnému poklesu prodejů napříč celou republikou. V Praze se od července do září prodalo nejméně bytů za posledních šest let, zhruba o třetinu klesly prodeje také v ostatních oblastech Česka. I proto se pozornost obrací k nájemnému bydlení.