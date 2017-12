VIDEO: V čem prodejci chybují, a jak poznat, kde si koupit kapra?

„Nejprve přijdeme ke stánku a dle zákona o kontrole budeme identifikovat provozovatele trhu a dále se podíváme na to, v jakém stavu ti prodávání kapři jsou. Podíváme se na životní pohodu těchto zvířat, na to, jak jsou umístěny v kádích, jestli mají dostatečné okysličení vody, zda mají volnou možnost pohybu a zda jsou například ve fyziologické poloze,“ vysvětlila ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví na městské veterinární správě v Praze Kateřina Březinová.

Předmětem kontroly je také to, zda není poškozený povrch ryby i způsob, kterým prodejce rybou manipuluje. Prodejci musí být řádně proškolení a musí manipulaci s rybami ovládat. „Některé procesy manipulace s rybami jsou zakázány. Nesmí se například brát za skřele, očnice, žábry. Nesmí se píchat do ocasu a nesmí se s nimi zacházet tak, aby to způsobovalo jejich utrpení nebo týrání,“ sdělila Březinová.

Důležitým bodem kontroly je také usmrcování ryby, která se klasicky provádí úderem tupým předmětem na temeno hlavy a dále vykrvením – přetětím žaberních oblouků, které způsobí, že z ryby odteče všechna krev. „Následně je třeba zkontrolovat hygienu prodeje. Předmětem zájmu je, jak celý ten stánek vypadá, zda tam jsou plochy a pomůcky udržované v čistotě, případně, zda jsou čistitelné,“ řekla Březinová s tím, že je velmi důležitá i manipulace se zabitou rybou. S tou se musí zacházet tak, aby nedocházelo ke znečištění masa.

Kde nejčastěji prodejci pochybili?

Prodejci nejčastěji hřešili v oblasti pohody zvířat a hygieny. V rámci pohody se jedná o nevhodnou manipulace s rybami. „Setkala jsem se s chytáním za očnice či skřele, což si myslím, že je velice závažné. Vše se řeší pokutami ve správním řízení,“ vyjmenovala chyby Březinová.

V hygieně je podle ní důležité, aby pracovní deska byla řádně ošetřována, což znamená, že nesmí být pořezaná, musí být hladká, čistitelná, případně dezinfikovaná. Odpady zase musí být řádně tříděny, označeny a odváženy osobou, která k tomu má povolení. „Toto byly závady, se kterými jsme se setkávali,“ sdělila Březinová.

Jak laik pozná, že si zde může koupit rybu?

„Zákazníka by určitě mělo zajímat jak ryba vypadá, jestli se volně pohybuje a nemá poranění. Dále pak to, jestli je prodejní místo čisté a omračování a vykrvování probíhá tak, aby ryba netrpěla. Ale nevím, zda tohle vše laik pozná, takže doporučuji zaměřit se hlavně na hygienu prodeje a na životní pohodu živých ryb,“ dodala Březinová.