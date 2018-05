Po letech váhání budou online. Velké řetězce s drogerií spouštějí e-shopy

Je proto trochu zarážející, že až do letošního února žádný z tradičních drogistických řetězců z velké trojky, kam patří dm drogerie, Teta s TOP drogerií a Rossmann, neměl svůj e-shop. V únoru vstoupila do éry online nakupování dm drogerie, v příštích týdnech bude následovat Teta a v příštím roce hodlá deficit dohnat německý Rossmann.



Zavedení hráči, kteří mají dohromady v tuzemsku přes tisíc kamenných prodejen, to však nevidí tak, že by zaspali dobu. „E-shop pro nás představuje především doplňkový prodejní kanál, prodeje se přesto vyvíjejí velice dobře a mají dobrý potenciál do budoucna,“ říká tiskový mluvčí dm Jiří Peroutka. Řetězec do e-shopu nasadil 11 tisíc výrobků (v klasických obchodech nabízí cca 13 tisíc), pro část sortimentu v obou kanálech však usiluje o exkluzivitu. Půjde třeba o některé výrobky z dětské péče, výživy, o velkoobjemová balení nebo kosmetiku.

Modernizace prodejen

Podobně k internetu zatím přistupuje Rossmann. „Internetový obchod pro nás nebude prioritou. Vnímáme ho spíše jako zdroj pro získávání nových zákazníků v lokalitách, kde nemáme prodejnu,“ uvedla mluvčí společnosti Olga Stanley.

Prioritou pro trojku na tuzemském trhu je změna vnímání značky nebo modernizace prodejen. Všech 131 obchodů, situovaných hlavně v obchodních centrech a na frekventovaných třídách, do tří let plánuje zrekonstruovat. Novou vizáž už mají první tři: v Benešově, Karlových Varech a v pražské OC Luka Living. Od starých se liší například novými pokladnami, jinou prezentací výrobků, výloh, ale i nově zabudovanými dětskými koutky. Tímto směrem jde i dm.

Náskok online konkurence si však uvědomuje síť drogerií Teta, která patří ryze české společnosti Solvent ČR. „Chceme-li si udržet pozici na trhu, musíme na to reagovat,“ uvedl marketingový ředitel David Vejtruba ve firemním magazínu NewsDigest. Věří, že zatímco loni se 14 procent veškeré drogerie prodalo na internetu, v roce 2025 podíl stoupne na 30 procent.

Teta termín spuštění e-shopu posouvala na květen. E-shop však bude zatím jen pro zhruba 900 tisíc registrovaných členů Teta klubu. Balík doručí Česká pošta nebo GLS. Online dostupné bude skoro vše z kamenných obchodů s výjimkou některých produktů, které se dodávají přímo do prodejen (např. vlasová galanterie) a části dekorativní kosmetiky.

Podle Vejtruby je jedním z důvodů vstupu do digitálního světa pud sebezáchovy, ale i fakt, že zákazník přestává rozlišovat mezi kamennou a online prodejnou a chce se volně pohybovat mezi oběma světy.

Rozhodující v příštích měsících a­letech však bude, nakolik si budou kamenní dinosauři na internetu konkurovat s e-shopy, které už na svou stranu za několik roků strhly stovky tisíc zákazníků, zvyklých nakupovat online nejen potraviny, ale i elektroniku, domácí vybavení nebo čistě jen drogerii. Rozhodujícím faktorem přitom bude vedle cen i šíře nabídky nebo rychlost doručení.

Do obchodu jen pro drobnost

Oslovení obchodníci jsou toho názoru, že v online prostředí si zákazníky najdou všichni. „V kamenných obchodech chce kolemjdoucí zákazník rychle dokoupit chybějící maličkost, zatímco na internetu udělá největší objednávku až 20 kg, aby mu byla doručena k němu domů,“ tvrdí Aleš Urbánek, obchodní ředitel největšího specializovaného e-shopu s drogerií Ageo.cz. Sám přitom věří, že drogistický trh v tuzemsku, jehož velikost odhadl na 50 miliard korun ročně, má na internetu největší potenciál růstu vůbec a v budoucnu se většina nákupů odehraje přes e-shopy.

Jakub Šulta z Košík.cz potvrzuje, že online zákazníci nejvíce nakupují velká balení výrobků, jako jsou prací prášky, aviváže, čisticí prostředky nebo multipacky toaletních papírů. Stále častěji však lidé také přihazují do košíků prémiové zboží, biokosmetiku či ekologickou drogerii. U výrobků, které lidé nakupují jen několikrát do roka, přitom podle něj není rozhodující cena, ale služby, jako je například doprava zdarma nebo doručení nákupu až ke dveřím bytu.

Drogerii prodává také konkurenční rozvážková firma s potravinami Rohlík.cz a už od roku 2011 nákupní galerie Mall.cz. Podle mluvčího společnosti Jana Řezáče prodeje stále stoupají. Největší zájem je o čisticí prostředky, přípravky do myčky nebo holicí strojky. Svou strategii se vstupem velké drogistické trojky na internet měnit nehodlá.

„Velkým hráčům nemůžeme konkurovat především výběrem zboží. Asi 90 procent sortimentu klasických drogistických řetězců tvoří položky do sta korun, které vzhledem k nákladům na logistiku vůbec neprodáváme. Ze stejných důvodů nemůžeme konkurovat ani cenou,“ uvedl mluvčí Mall.cz s tím, že rozhodující je pro zákazníky pohodlí.

Tržby drogistických řetězců dm, Rossmann, Teta a TOP drogerie loni meziročně narostly z 16,6 miliardy korun na 19,1 miliardy korun, tedy o 15 procent. Počet obchodů se zvýšil o 32 na 1 120 prodejen. Jedničkou v počtu prodejen jsou Teta a TOP drogerie (přes 700 obchodů), následuje dm drogerie (226 prodejen) a Rossmann se 131 obchody.