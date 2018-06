Přístroje na lov zákazníků jsou chytřejší, ale testuje je jen pár obchodníků

„Implementace iBeaconů v Česku, pokud vím, nikde výrazně v retailu nefunguje. V USA a západní Evropě funguje poměrně běžně nejen v obchodu, ale také například ve sportovních areálech pro přesnou lokalizaci místa sezení s napojením na možnost objednání občerstvení či dalších služeb,“ uvádí Karel Scholz ze společnosti Unicorn, která podobná řešení nabízí.

Zástupci firem, které zmíněné technologie budoucnosti nabízejí, se sešli na nedávné konferenci RetailCon. A nejcitovanějším obchodním centrem byla Galerie Teplice, kde společnost RetailTrek nainstalovala rozsáhlý „arzenál technologií“ – od wi-fi senzorů a beaconů po mobilní aplikaci na míru centra.

Technická vylepšení umožňují zákazníkům navigaci po obchodním centru, mobilní komunikaci mezi sebou a obchody včetně zasílání takzvaných push notifikací (podobné jako SMS) a sběr dat o tom, kudy návštěvníci chodí a kam zavítají jen sporadicky.

„Testy dopadly na výbornou. Nyní probíhají vývojové práce na dopracování a rozšíření požadovaných možností mobilní aplikace a také se zdokonalují technologie,“ říká šéf RetailTreku Ivan Čopák s tím, že od od září by měl být systém nasazen v ostrém provozu. „Uvidíme, jak se ho podaří doprogramovat,“ dodává šéf obchodního centra Jiří Růžička.

Podle informací MF DNES ovšem nebyly výsledky testu oslnivé. Aplikaci si totiž nestáhlo příliš mnoho lidí, takže zásah nebyl velký.

Lidé jsou přesyceni aplikacemi

Jak připomíná jeden z expertů zabývající se těmito technologiemi, vše je v první řadě závislé na tom, kolik lidí má chytrý telefon. A Teplice v tomto směru nemusí patřit mezi nejvybavenější regiony. „Galerii Teplice jsme z možných řešení vybrali záměrně, protože se jedná o centrum průměrné velikosti regionálního významu. To nám umožnilo získat informace o obchodním centru bez zkreslení, která by při testování a sběru dat mohla vzniknout ve velkých centrech Prahy,“ namítá Čopák.

Jak obchodníci sledují chování lidí v prodejnách Beacony

Majáčky fungující jako malý radar, který si v omezeném prostoru najde a osloví zákazníka reklamou nebo radou. Zařízení například pozná, jak dlouho stojíte u vystavených bot v obchodě, a po určité době vás osloví. Beacony se dají připevnit na nákupní košík, aby sledovaly cestu zákazníka. Uniknout radarům lze jednoduše tím, že vypnete bluetooth. Ke komunikaci je navíc nutná aplikace. Mobilní aplikace

Vývojářské firmy nabízejí obchodům či obchodním centrům mobilní aplikace na míru. Když si ji zákazník stáhne, dostává například upozornění na nové slevy v obchodním centru, telefon ho dovede do požadovaného obchodu, může prostřednictvím aplikace sbírat věrnostní body. Heat mapy

Heat mapy, vytvářené pomocí chytrých senzorů sledujících pohyb lidí po prodejně, ukazují, u kterých regálů se zákazník zastavuje a kde naopak ne. Díky tomu mohou prodejci měnit umístění výrobků nebo vhodněji promovat zboží ve slevě. Kamery

Kamery mohou třeba sledovat, jak dlouhé jsou fronty u pokladen – ovšem bez rozlišení obličejů a při dodržení pravidel na ochranu osobních údajů. Testje je třeba Lidl na Slovensku. Když se spárují údaje o tom, kolik lidí do prodejny vešlo a kolik ji opustilo, ví vedení prodejny zhruba s předstihem pěti až deseti minut, že se na pokladnách začnou dělat fronty a je potřeba otevřít další. Sledování polohy skrze wi-fi

Wi-fi technologie fungují i tak, že sledují zákzaníka se zapnutým bezdrátovým připojením, který jen projde kolem prodejny. Obchod tak může změnit strategii, když například zjistí, že 40 procent lidí jen projde kolem a nezastaví se.

Další věc, která komplikuje život všem inovátorům, je to, že zákazníci jsou mobilními aplikacemi přesyceni, stejně jako plastovými kartičkami v peněženkách. To mimo jiné zjistili v dalším obchodním centru, v Olympii Olomouc.

Vývojářská společnost Reinto, která má za sebou například aplikace pro Pilulka.cz či znojemské vinobraní, pro centrum vytvořila aplikaci sdružující aktuální slevy obchodů v centru. Zákazník mohl sbírat body a získávat větší slevy.

„Olympia Olomouc s aplikací v době jejího vzniku významně marketingově nepracovala, takže rozšíření mezi uživateli markantní nebylo,“ připouští za vývojářské studio Pavel Mikulenko s tím, že reakce zákazníků i obchodníků byly prý pozitivní.

Podle Jitky Pikula, marketingové šéfky společnosti Next Management, která Olympii spravuje, kampaň při zavádění aplikace proběhla. Přesto si ji stáhlo jen zhruba pět set lidí.

„Aplikace měla fungovat především jako věrnostní účet zákazníka, do kterého se sbíraly body za veškeré nákupy v obchodním centru. Zákazníci ale upřednostnili sbírání bodů na klasickou papírovou kartičku, do které si body po předložení účtenky na Infostánku lepí,“ popisuje Pikula. Podle ní zákazníky rozčilovalo i pípání telefonu při přijetí push notifikace, kterých bylo až deset denně, takže aplikaci často vypínali. Celý projekt proto ukončili.

Velcí mlčí

Čas nových technologií přijde, nepochybuje Tomáš Krásný ze společnosti Blue Events, která se zaměřuje na pořádání retailových konferencí. „Většina maloobchodníků na to není zatím připravena a ti, kdo jim tyto technologie nabízejí, jim to zpravidla neulehčují. Velmi často neumějí vysvětlit top managementu a vlastníkům, k čemu novinky jsou a jaká je jejich návratnost,“ míní Krásný.

Potíž je v tom, že i účinek nasazení vysílačů a sledování zákazníků je obtížně měřitelný. Nicméně velcí obchodníci a obchodní centra nad těmito otázkami přemýšlejí. Podle lidí z byznysu běží přípravy tímto směrem i v nejnavštěvovanějších obchodních centrech, jako je pražský Chodov a Černý Most, údajně rovněž v některých centrech spravovaných společností CPI. Vlastníci center se nechtějí vyjadřovat.

Společnost RetailTrek nedávno dokončila „implementaci“ projektu Pařížská Live. Podrobnosti obchodníci z nejluxusnější ulice v Praze ale zatím tají.

„My zatím spíše vyčkáváme, protože tyto technologie jsou strašně rychle dopředu,“ vysvětluje jeden z důvodů opatrnosti šéf velkého obchodního centra s tím, že navíc jsou podle jejich zkušeností zákazníci unaveni stahováním aplikací.

Kudy chodí zákazníci

Dál než obchodní centra tak jsou v tuto chvíli zřejmě některé obchody. Zajímavý pilotní projekt běží v několika zemích v Lidlu, a to i na Slovensku. Ve třech prodejnách tam nyní podle časopisu PC Revue testují na základě technologie založené na wi-fi, kolik lidí projde kolem prodejny a kolik do ní aktuálně vstoupí. Další testy přímo v obchodě zjišťují, kterými uličkami lidé chodí nejvíce. Když se pak tato souhrnná data spárují s čísly o prodejích, vidí manažeři, kolem kterého zboží zákazníci sice chodí, ale do košíku si ho nedají.

„Česko mezi pilotní země tohoto projektu nepatří, tudíž nic podobného u nás neprobíhá,“ uvádí za tuzemskou část řetězce mluvčí Zuzana Holá. Slovenský Lidl se k otázkám na podrobnosti projektu nevyjádřil.

Jedním z nejznámějších inovátorů v Česku je elektronický obchod Alza, který letos otevřel takzvanou prodejnu budoucnosti. Obchod je plně automatizovaný, bez prodavačů a je otevřen ve dne v noci. Nyní po úspěšném otestování přibyla další prodejna u stanice metra Budějovická a další vznikne během pár měsíců ve stanici metra Můstek.

„Nově chceme tyto prodejny zavážet elektromobily. Na Floře máme heatmapu a vidíme, kde zákazníci tráví nejvíce času, a podle toho můžeme reagovat,“ uvádí k dalším plánům Jan Moudřík, šéf oddělení expanze a facility Alza.cz.