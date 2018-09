Obce dostanou třikrát víc peněz. Na hřiště i silnici se přidá i malým obcím

Statutární města, která mají primátora a magistrát, ovšem na tyto dotace nedosáhnou.

„Podařilo se nám vyjednat rekordní rozpočet, proto jsme se snažili z obcí vytěžit to, co skutečně potřebují. Rozšířili jsme nejen oblasti podpory, ale nově se budou moci o dotace ucházet také obce a města, které mají více než 3 000 obyvatel, zejména pak ve vztahu k místním komunikacím a sportovní infrastruktuře,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ministerstvo předpokládá, že začne přijímat žádosti letos na podzim.

Mezi úplně nové programy podle ní patří například podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Jedná se o dotaci na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál nebo objekt. Příkladem mohou být bývalé areály JZD, výrobního družstva nebo zchátralé kulturní domy či školy.



„Když se bavíte s obcemi, tak pro ně je levnější stavět na zelené louce. Pro nás však není vysídlování center žádoucí z pohledu regionálního rozvoje. Kolikrát se jedná o památkově chráněné objekty, které obec vyloženě hyzdí. Ale ty obce nemají peníze na to, aby je předělaly,“ doplnila ministryně.

Na tento program bude vyčleněno 400 milionů korun, maximální dotace na projekt je 30 milionů korun. Obce do tří tisíc obyvatel mohou získat až 70 procent uznatelných nákladů, od 3000 do deseti tisíc obyvatel je to 60 procent a města nad 10 tisíc obyvatel s výjimkou statutárních měst obdrží nejvýše polovinu.

„Obce tam mohou dělat jakékoliv nepodnikatelské využití s výjimkou bytové politiky. Mohou tam postavit třeba kulturní domy nebo to zdemolovat a udělat tam veřejné parkoviště. Komerční část tam může být do 20 procent projektu,“ dodala Dostálová. Pozemek musí být ve vlastnictví obce. Dotace se bude částečně vztahovat také na výkup takového pozemku.

Lékař i parkoviště

Další novinkou je například podpora dostupnosti služeb. Je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Maximální výše dotace je pět milionů na projekt, žadatelem může být obec do tisíce obyvatel, dotace bude poskytnuta do 70 procent nákladů.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále pokračovat v již zavedených titulech. Kromě podpory výstavby a rekonstrukce místních komunikací a sportovní infrastruktury bude například poskytovat nenávratné investiční dotace na vznik bydlení pro seniory nebo odstranění bariér v bytových domech. Dále bude podporovat zasíťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště, sportoviště nebo demolice zchátralých objektů původně určených pro bydlení ve vyloučených lokalitách.