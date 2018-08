Naslouchátka za všechny peníze. Senioři čelí dalšímu útoků „šmejdů“

Josef Houdek z Višňového na Znojemsku od loňského pádu s invalidním vozíkem špatně slyší, ztratil 50 procent sluchu. Dostal sice částečně hrazené naslouchátko na pojišťovnu, ale není s ním spokojen.

Když v novinách narazil na inzerát na „inteligentní posilovač sluchu“, slibující, že uživatel neuslyší šumění, pískání, praskání a normálně bude vnímat rozhlas či bude moci telefonovat, neváhal a zaplatil téměř dva tisíce korun. Zázrak se však nekonal a o vrácení peněz bojoval půl roku. Není jediný, naletěly stovky lidí.

„Chtěl jsem to vyzkoušet, když to tak chválili. Slyšel jsem s tím jakž takž, ale teprve v návodu jsem se dočetl, že se doporučuje nabíjení 8 hodin a přístroj pak vydrží maximálně 6 hodin. To pro mě ztrácí smysl. Já potřebuji sluchátko od rána do večera,“ říká 77letý obyvatel domova seniorů. Výrobek se pokoušel reklamovat u prodejce ve Varšavě, odkud mu přišel. Dostal SMS odpověď, že mu mohou poslat jiný, ale reklamace neberou a peníze nevracejí. To je samozřejmě protiprávní.

Zázrak z Komorských ostrovů

Takových jako on zaznamenalo Evropské spotřebitelské centrum, které lidem pomáhá, od loňského října zhruba osm desítek.

„S obdobnými případy se setkáváme velice často, ať už jde o nevyhovující naslouchátka Hear Clear Pro, či Audisin Maxi Ear Sound, magnetické vložky do bot, olejíčky domněle zlepšující sluch a podobně,“ říká Ondřej Tichota, mluvčí ESC ČR. Centrum je evropskou obdobou tuzemské České obchodní inspekce a zdarma pomáhá spotřebitelům řešit spory s podnikateli napříč evropskými státy. ČOI v souvislosti s případem rovněž dostala několik podnětů a zabývá se jimi.

Inzeráty na pochybné výrobky se začaly ve velkém objevovat v celostátním tisku od loňského roku. Jsou typické tím, že v nich není uvedena firma, která zboží nabízí, ani žádné bližší technické údaje.

ESC po původci těchto „zázračných“ výrobků pátralo a zjistilo, že prodejcem by měla být společnost Global Group Ltd. se sídlem na Komorských ostrovech v Indickém oceánu. To je mimo působnost evropského práva. Jako kontaktní společnost je nicméně uváděna Reverse Logistics se sídlem v Polsku. „Naši kolegové z ESC Polsko ji vyzvali k vrácení peněz a ta je spotřebiteli vrátila na účet. Úspěšnost mimosoudního řešení těchto sporů přes naši síť je stoprocentní,“ dodává Tichota.

Podnikatelům ukrytým za neprůhlednou firmou se vyplatí pár desítkám lidí peníze vrátit, aby na sebe příliš neupozorňovali. Většina napálených spotřebitelů o možnosti získat bezplatně pomoc s reklamací neví a o peníze nebojují.

Obchod s nadějí

Podle Tichoty se problém týká tisíců lidí, především seniorů, kteří mají hluboko do kapsy a hledají cokoliv, co by jim mohlo pomoci zlepšit zdraví. Inzeráty na „zesilovač sluchu“ právě na emoce nemocných útočí. Snaží se vzbudit naději neověřitelnými přísliby jako „osoby, které ho nosí, slyší o 264 % přesněji než v době, kdy nosily naslouchátka“ nebo „už za několik dní můžete slyšet čistě, ostře a zřetelně“ či „vrací zpět věk vašeho sluchu průměrně do rozmezí 25–35 let“.

Navíc nabízejí údajnou klubovou slevu (zpravidla 70–90 % z nesmyslně vysoké původní ceny) a ve snaze uspíšit rozhodnutí o koupi uvádějí, že nabídka je omezená jak časově, tak množstvím – pro prvních 130 zájemců. Obojí je nesmysl, už teď je jasné, že počet napálených bude vyšší a datum se v nových inzerátech pokaždé posouvá. Není vyloučené, že výrobní cena produktu je mizivá v porovnání s tím, co za něj prodejce žádá.

„Z inzerátu je zřejmé, že nabízí snadnou pomoc, slibuje nereálné výsledky a láká kupující na fiktivní slevu s nízkou konečnou cenou. Je to v podstatě totéž jako nabídnout všem lidem s oční vadou brýle se dvěma dioptriemi a prohlásit je za zázrak moderní techniky,“ komentuje pochybné inzeráty Petra Klosová z Cochlear ČR, která na český trh dodává sluchové implantáty.

Pomůcky pro sluchově postižené včetně naslouchátek může pacientům předepsat a pomoci vybrat výhradně lékař specialista. Pojišťovna přispívá podle závažnosti sluchové vady od 2 700 do 6 800 korun. Zařízení přitom musí být schválena Státním úřadem pro kontrolu léčiv – ten garantuje bezpečnost a také funkčnost.

To, že podivné inzerované zařízení není úředně schválené, je také důvod, proč podnikatelé neinzerují pomůcku jako naslouchátko, ale jako „zesilovač sluchu“. Žádné zlepšení tak spotřebitelům negarantují.