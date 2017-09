Rozptylují vás nebezpečné billboardy? Posílejte nám fotky

I když se provozovatelé reklamních ploch nechtějí svého byznysu vzdát ani po pěti letech od schválení zákazu billboardů u dálnic a silnic

první třídy, regulace by na ně mohla v budoucnu dopadnout ještě tvrději. Odpůrci billboardů chtějí své úsilí vrhnout do měst.

„Začneme Prahou. Po novém roce plánujeme spustit petiční kampaň za změnu pražských stavebních předpisů, aby nebylo možné povolit billboard nad šest metrů čtverečních a žádné svítící, ledkové billboardy,“ říká Vojtěch Razima, zakladatel občansky prospěšné společnosti Kverulant.org, která mimo jiné dlouhodobě bojuje proti billboardům u silnic.

Podle současných pravidel Praha nemůže povolit billboardy na delší dobu než pět let, takže po případném zákazu by do pěti let byla Praha čistá - zůstaly by jen malé cedule, propagující místní podniky. „Kdyby došlo i ke sjednocení vizuálního stylu rozcestníků a poutačů, jak to udělal před pár lety Krakow, městu by to pomohlo,“ soudí Razima.

Billboardy mohou odvádět pozornost řidičů a být jednou z příčin dopravních nehod. V ulicích se objevují i animované reklamní nosiče, plakáty na mostech i domech.

Pokud víte o nějakých reklamách, které považujete pro řidiče za nebezpečné, pošlete nám fotografie na adresu fotoeko@idnes.cz a stručně popište, kde se reklama nachází a proč ji považujete za nebezpečnou. Může jít i o méně frekventované silnice, kde stát reklamu zákonem neomezil. Zkušenosti čtenářů následně zveřejníme.

Zákon o pozemních komunikacích, schválený v roce 2010, nařídil do 1. září letošního roku provozovatelům reklamy odstranit tři tisíce nejnebezpečnějších billboardů u dálnic a silnic prvních tříd. Dosud nezmizely a o jejich odstranění se vedou spory. Skupina senátorů podala stížnost k ústavnímu soudu, iniciátor zákazu, organizace Kverulant zase trestní oznámení na Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který včas billboardy neodstranil, ale naopak část ploch polepil českou vlajkou.