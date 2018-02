Nedostatek dělníků je akutní. Stavby se zpožďují a častěji jsou odfláknuté

Tuzemské stavebnictví je v útlumu, staví se méně bytovek a podle expertů celkově ubylo i větších zakázek. Přesto se stavební firmy potýkají s velkým nedostatkem kvalitních lidí.

Třeba firma PSK Group, která aktuálně staví bytové domy v širším centru Brna, shání zedníky, tesaře, železáře, obkladače i zámečníky. Nabídky práce inzeruje na svém webu i na plotě stavby.

„Chybí nám všechny profese, montážní i do výroby,“ potvrdil i spolumajitel firmy Stavoprojekta Roman Čermák. „Deset dvacet dobrých lidí bychom přijali. Je škoda, že se sem nedají dostat lidé z Ukrajiny a odjinud ze zahraničí, podle mého názoru to hodně škodí tuzemskému stavebnictví,“ řekl.

Připustil, že firma kvůli nedostatku lidí dokonce nárazově odmítá práci. „Termíny zpravidla zvládáme dodržet. Když vidíme, že to nepůjde, zakázku zkrátka nevezmeme, penále bývá vysoké. Předpokládám, že obecně se stavby zpožďují častěji než v minulosti, i když nijak výrazně,“ podotkl Čermák.

Penále za nedodržení termínu bývají u větších projektů i v řádu desítek tisíc korun za jeden den zdržení.

„Nedostatek zaměstnanců uvádějí podnikatelé ve stavebnictví a průmyslu jako jednu z hlavních bariér růstu. Podle údajů z ledna 2018 omezuje 22 procent respondentů z odvětví stavebnictví, v odvětví průmyslu jich pak uvádí tuto skutečnost jako hlavní bariéru 33 procent,“ sdělila mluvčí Českého statistického úřadu Petra Báčová.

Firma s volnou kapacitou? Až podezřelé

Kvůli nedostatku zručných manuálně pracujících navíc přibývá také špatně odvedené práce, připouští Josef Černý, který v Praze působí jako technický a stavební dozor. „Některým firmám chybí i desítky lidí a častěji se stává, že je práce špatně odvedená,“ řekl iDNES.cz.

Na stavbách, kde je dozor přítomen, si dělníci podle jeho slov práci odfláknout netroufnou, jelikož vědí, že jim to neprojde. Tam, kde lidé nechají stavební firmu pracovat bez dalšího dohledu, je však podle něj výsledek mnohdy velmi nehezký a nekvalitní.

Kolik chybí dělníků? Údaje shrnují, kolik lidí v jednotlivých profesích firmy poptávaly skrze Úřad práce ČR ve 4. čtvrtletí roku 2017. Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) - 3 499

Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci - 700

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb - 598

Tesaři - 465

Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby - 716

Stavební zámečníci - 389

Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků - 327

Potrubáři - 297

Stavební instalatéři - 211 Pozn.: jde o výběr, zdroj: ÚP ČR

„Vidíme kolikrát strašidelné věci, což dřív nebývalo. Problémy bývají už od základů. Nejčastěji dělníci nedodržují technologické postupy při vyzdívkách, bourací práce či sekání drážek pro rozvody neprovádějí s citem a spadne jim při tom půlka zdi. Nevědí, jak se kladou polystyrenové desky na fasády a podobně, někdy vůbec nemají ponětí, jak se co dělá,“ vyjmenoval.

Stavební dozor v podstatě supluje dohled, který obvykle vykonává stavbyvedoucí. Žádoucí je podle něj zejména tehdy, když někdo staví svépomocí a jednotlivé práce si objednává u různých firem či řemeslníků. Technický dozor, který kontroluje veškeré postupy, materiály, dodávky a kvalitu prací, je u státních zakázek povinný. U soukromých investic záleží na vůli investora, přičemž firmy si pod vlivem tlaku na zisk práci mnohdy ulehčují.

„Raději mávnou nad špatně odvedenou prací rukou, než aby to opravovali. Přitom když dozor nechá dělníky špatně odvedené věci předělat, vždy na tom stavba a tedy i investor vydělá,“ podotkl Josef Černý.

Ivo Čížek z Českých Budějovic se jako dozor zaměřuje na silnice, mosty a stavby obchodních center. Potvrzuje však, že na špatně odvedenou práci si stěžují investoři rodinných domů: „Vybírají si špatné firmy, jejichž majitelé ani nemají stavební vzdělání. Co chcete od člověka, který není schopen kvalitu prací pohlídat, protože tomu nerozumí?“ U dopravních staveb a větších zakázek zatím markantní zhoršení nevidí.

Potíž je, že řada lidí se chce stěhovat do nového co nejdříve, pracanty však shánějí na poslední chvíli. A schopné firmy jsou zabrané na měsíce dopředu.

„Už se ani samy nenabízejí a nedělají poptávky. Pokud jsou firmy s volnou kapacitou, je to nyní až podezřelé,“ upozornil Černý s tím, že firmu je třeba shánět alespoň půl roku předem. Na rekonstrukci bytu pak možná raději ještě s větším, klidně i ročním předstihem.

„Jsme úplně plní, už i cenové nabídky jsme přestali dělat, vyhotovujeme je pouze pro lidi, kteří opravdu chtějí stavbu od nás. Teď bereme zakázky na květen a červen a máme poslední prostor nanejvýš na tři domky,“ potvrzuje jednatel plzeňské firmy W & W Stavby Václav Vlček.

Josef Černý z vlastní praxe ví, jak je těžké sehnat zájemce do výběrových řízení. „Poptáme deset firem, ale osm jich nemá zájem ani zpracovat nabídku,“ doplnil s tím, že kvůli nedostatku lidí se někdy zdrží už začátek prací. „Firmy často sahají i po nekvalifikovaných lidech, které by si dřív nevzaly, ale nic jiného jim zkrátka nezbývá, někdo to dělat musí,“ řekl.

Nábor dělníků z Ukrajiny má být rychlejší

Firmy, jimž chybí pracovníci, se mohou třetím rokem zapojit do projektu dvou ministerstev a Hospodářské komory ČR s názvem Režim Ukrajina. Ten slibuje příchod nového zaměstnance z východu do tří měsíců od podání žádosti. Na konci ledna vláda schválila navýšení roční kvóty - z Ukrajiny do Česka letos může namísto původních 10 tisíc dorazit dvojnásobek pracantů.

„K dnešnímu dni k nám nastoupili už téměř všichni kolegové, se kterými jsme se na nástupu skrze tento program domluvili, nicméně celý správní proces byl velmi zdlouhavý a trval mnohdy až 12 měsíců,“ uvedla personální ředitelka stavební firmy PSJ Helena Dybová.

Hospodářská komora pro letošek očekává zkrácení čekacích lhůt pro vydávání zaměstnaneckých karet, v následujících třech měsících se totiž mají rozrůst řady úředníků, kteří mají agendu na starosti.

Krize s nedostatkem kvalifikovaných sil se podle Dybové naplno projevila loni. „Pracovníci z ciziny mají v poslední době tendenci mířit spíš jinam než do Česka. Cena lidské práce a materiálové vstupy skokově rostou a zdá se, že tento trend bude nadále pokračovat. Důsledkem bude zvyšování cen pro konečné uživatele,“ doplnila.

Učně sponzorovat, jinak nebudou

Metrostav, jehož specializací jsou stavby tunelů, předchází potížím spoluprací s učilišti. „Prostřednictvím programu Zruční učni sponzorujeme a pak následně nabízíme práci učňům v požadovaných oborech. Jsme jediná stavební firma na českém trhu, která takový program má a dokáže jeho prostřednictvím omlazovat dělnický personál,“ sdělil mluvčí skupiny Vojtěch Kostiha.

Výsledky analýzy, kterou provedla Asociace malých a středních podniků, mu dávají za pravdu. I když se pokles absolventů učňovských oborů v souhrnných číslech meziročně zastavuje, pro stavební a truhlářské obory to neplatí. Třeba u truhlářů a čalouníků je propad velký a trvale klesá i množství absolventů zednických, instalatérských, malířských a lakýrnických oborů.

Právě v nezájmu mladých o učňovské obory vidí problém i jednatel stavební firmy Václav Vlček. „Chybí pouto mezi starými fachmany, které jsme měli, a mladou generací. Na učňácích není nikdo a až naše generace Husákových dětí odejde do důchodu, tak z našinců nebude nikdo nic umět a stavět budou Vietnamci, Číňané a podobně,“ uzavřel.