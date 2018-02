Česko by z Kellnerova jmění vyžilo padesát dní, USA z Bezosova jen pět

Kdyby se český státní rozpočet naplnil majetkem svého nejbohatšího občana, mohla by země fungovat 50 dní. Vypočítala to agentura Bloomberg, která porovnala denní vládní výdaje 49 zemí s hodnotou majetku jejich nejzámožnějších příslušníků ke konci loňského prosince.

Nejbohatší Čech Petr Kellner oplývá jměním ve výši 13,1 miliardy dolarů a je podle Bloombergu 107. nejbohatším člověkem na světě. Každý den provozu české státní mašinerie přitom přijde na 261,7 milionu dolarů.

Nejdelší existenci by hypoteticky své zemi zajistil John Fredriksen, kyperský ropný magnát původem z Norska. Ostrov ve Středozemním moři by se z jeho majetku udržel nad vodou 441 dní. Není to dáno ani tak hodnotou Fredriksenova jmění, který je na žebříčku světových boháčů „až“ na 137. místě, ale spíš relativně nízkými výdaji Kypru, kde žije málo lidí a ekonomika těží z turismu.

Nejtěžší by to podle zmíněného srovnání měli nejbohatší Japonec, Polák, Američan a Číňan. Ačkoli Jack Ma, majitel internetového obra Alibaba, je 16. nejmovitějším člověkem na světě se jměním v hodnotě 47,8 miliardy dolarů, udržel by provoz komunistické Číny jen čtyři dny.

Podobně šéf amerického on-line obchodu Amazon Jeff Bezos. Ačkoli je nejbohatším člověkem světa, jeho 99miliardové jmění by Spojené státy zvládlo financovat jen pět dní. Stejnou dobu by přežilo Německo z kasy majitele obchodních řetězců Lidl a Kaufland Dietera Schwarze.