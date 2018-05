18 hodin a 45 minut. Nejdelší komerční let na světě bude opět v provozu

V současnosti je nejdelší nonstop let z hlavního města Nového Zélandu do hlavního města Kataru a trvá 17 hodin a 40 minut. Za pár měsíců to bude let z Newarku do Singapuru, napsal The New York Times. Pravým opakem těchto ultra dlouhých letů je nejkratší pravidelný obchodní let mezi Westray a Papa Westray, dvěma ostrovy severně od skotské pevniny. Let trvá jeden a půl minuty.

Singapore Airlines bude první leteckou společností, která využije Airbus A350-900 U.L.R (pro ultra dlouhé lety). Tento model má extra velkou kapacitu paliva, je vyroben z uhlíkových vláken, která jsou lehčí než tradiční hliníková letadla a spaluje méně paliva, protože v porovnání s jinými letadly na dlouhé trasy má místo čtyř motorů pouze dva.

Pro výrobce letadel Airbus je společnost Singapore Airlines dosud jediným zákazníkem, který si objednal letoun A350-900ULR. Aerolinky Qantas, které chtějí do roku 2022 létat nonstop ze Sydney do Londýna, uvažují vedle A350-900ULR také o Boeingu 777X.

Ceny letenek zatím nejsou k dispozici

Let bude nabízet 161 sedadel, z toho 67 míst s lůžkovou úpravou v byznys třídě a 94 míst v prémiové ekonomické třídě, kde budou větší sedadla a více místa na nohy, ovšem bez možnosti lůžkové úpravy.

„Nepřetržitý let ušetří cestujícím nejméně dvě až tři hodiny, možná dokonce čtyři,“ uvedl výkonný viceprezident letecké společnosti Mark Swee Wah. Společnost však dosud nezveřejnila informace o cenách.



„Pohodlí cestujících považujeme za nejdůležitější parametr,“ dodal Wah. Stejně jako v ostatních letounech budou mít cestující možnost vybrat si z bohaté nabídky zábavy. Před odletem si budou moci vytvořit playlisty filmů, televizních pořadů a hudby, které budou mít k dispozici na palubě. Seznamy skladeb se synchronizují s obrazovkami a dokonce se dají přenést na zpáteční lety. „Tato nejnovější generace letadel má vestavěné funkce, které pobyt cestujících výrazně zlepší,“ prohlásil viceprezident Singapore Airlines.

Obnovený let bude efektivnější

Letecká společnost létala na trase mezi Newarkem a Singapurem od roku 2004 do roku 2013, kdy let kvůli vysokým nákladům zrušila. Jak uvedl deník The Wall Street Journal, nyní létají do New Yorku na letiště JFK přes Frankfurt nad Mohanem. V budoucnu plánují létat bez zastávky také ze Singapuru do Los Angeles.



Díky nízkým cenám pohonných hmot a lehčím a efektivnější letadlům došlo v posledních letech k prudkému nárůstu dálkových letů. Před deseti lety bylo podle senior viceprezidenta pro letectví v konzultační skupině ICF Samuela Engela v provozu zhruba 10 letů na dlouhé vzdálenosti. Dnes jich je 23. „Technologie otevírají ekonomice nové možnosti. A lidé byli vždycky fascinováni myšlenkou cestování na vzdálená místa,“ říká. Letecké společnosti si za mimořádně dlouhé lety oproti spojům se zastávkami účtují zhruba 20procentní příplatek.

Přímý pravidelný let z Austrálie do Británie odstartoval poprvé letos v březnu, trval 17 hodin