Nejistota na pražském trhu posouvá developery za město

Zatímco silná trojka se drží, nižší pozice se otřásají v základech. Stále častěji se na „bodovaných“ pozicích objevují noví hráči. Při nižším objemu prodeje totiž boduje každá firma, které se podaří dát na trh nový, větší projekt.

Ze žebříčku rezidenčních developerů, který sestavily na základě společné analýzy společnosti Trigema, Skanska Reality a Central Group, vyplynulo, že se v Praze v prvním pololetí letošního roku prodalo 2 850 nových bytů. Vloni to přitom bylo 3 350. Nejvíce jich prodal Central Group – 479, který díky tomu získal 16,8 procenta pražského trhu. Dvojkou je Finep s 214 prodanými byty a se 7,5 procenta trhu. Následuje Skanska Reality se 193 prodanými byty a 6,8 procenta. Ostatní developeři si v letošním roce z pražského trhu utrhli ještě nižší jednotky procent.

Brzdou rychlejší výstavby, která by lépe reagovala na poptávku po novém bydlení, je podle ředitele developerské společnosti EKOSPOL Evžena Korce také zastaralý územní plán hlavního města. „Současný platí už od roku 2000, a přestože měl být po deseti letech aktualizován, nestalo se tak. Neobnovila se tak zásoba nových pozemků vhodných k výstavbě, což vede k jejich vyčerpání,“ postěžoval si Korec.

Nedostatek bytů na pražském trhu zvyšuje jejich průměrnou cenu, která je aktuálně již na úrovni 86 500 korun za metr čtvereční. Rostoucí ceny znepřístupňují nové byty střední třídě, což se projevilo i v nabídce. Asi 89 procent nabízených bytů spadá do vyšší hladiny s cenami nad 60 tisíc korun za metr čtvereční. Aktuálně se nabízí 3 600 bytů, z nichž cenově dostupných pro střední třídu jich je asi 400.

„V situaci, kdy se naplno projevují důsledky velmi omezeného a rekordně dlouhého povolování bytové výstavby, mají výhodu ty největší firmy, které současně pracují na přípravě řady projektů. Pokud se prodlouží vydávání potřebných povolení u některého znich, firmy jsou obvykle schopny nabídnout jiný projekt. Pro menší hráče může být tato situace fatální,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Hledání nových příležitostí mimo Prahu není jen záležitostí těch nejmenších. Nové trhy mapují i větší hráči. Logickou volbou je Středočeský kraj. Po možnostech v okolí Prahy se rozhlíží například společnost Skanska.

„V posledních letech jsme se hodně soustředili na Prahu, nicméně v současnosti zvažujeme i příležitosti v širším okolí metropole. Omezené povolování má vliv na naše podnikání, ale není hlavním důvodem, proč se ohlížíme mimo hlavní město,“ uvedla generální ředitelka společnosti Skanska Naděžda Ptáčková.

Podle ředitele společnosti Finep Tomáše Pardubického to má své nevýhody. „Staví se v polích ve Středočeském kraji. Od revoluce ubyla třetina orné půdy v celé České republice, protože se začalo stavět více domů. Jen za poslední rok vzrostl počet postavených domů za Prahou o 30 procent. Rozloha půdy kolem Prahy se snížila ze 4 milionů hektarů na 3 miliony hektarů,“ uvedl Pardubický.

Mimo Prahu se vydal i Finep. „Každý rok investujeme do výstavby 2 miliardy korun. Zatímco v roce 2007 šlo 88 procent těchto investic do výstavby nových bytů v Praze, dnes kvůli nedostatečnému počtu stavebních povolení investujeme zhruba polovinu,“ dodal Pardubický. Společnost se vydala i do zahraničí.

Nebývalý zájem pražských developerů si užívá západočeská metropole. V Plzni chystají stovky bytů společnosti Trigema, V Invest a Daramis. V projektové fázi jsou také byty pražské firmy JRD. „Klíčová pro nás stále zůstává Praha. Vedle Plzně, kde již stavíme náš první regionální bytový projekt, bychom chtěli bytové domy připravit například i v Brně,“ řekl předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural.

Jít mimo Prahu má samozřejmě svá rizika. „Náklady na výstavbu jsou stejné, někdy i vyšší. Ceny bytů jsou obvykle výrazně nižší. Také standard, který si obyvatelé regionů mohou dovolit, je zcela jinde, než je obvyklé v Praze,“ okomentovala situaci tisková mluvčí společnosti Central Group Marcela Fialková.