Nestíháme, hlásí rodící se německá koalice k omezení emisí CO2

5:03 , aktualizováno 5:03

Pravděpodobná vládnoucí koalice v Německu nedodrží plán snížit emise oxidu uhličitého do roku 2020 o 40 % oproti úrovni z roku 1990. Vyplývá to z jednání CDU-CSU a SPD o budoucí vládě. Rozhodnutí by mohlo poškodit reputaci Německa na světové scéně, kde vystupuje jako jeden z lídrů boje proti klimatickým změnám.