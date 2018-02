Diesely v Německu už nikdo nechce. Ceny ojetin srážejí čachry s emisemi

Zároveň ve spolkové republice stoupá povědomí o škodlivosti oxidu dusičitého (NO2), za jehož emise jsou z velké části zodpovědná naftová auta. Každoročně kvůli nim předčasně zemře několik tisíc Němců.

Zatímco v letech 2015 a 2016 podíl dieselů na všech nových osobních autech činil 48 a 46 procent, loni už klesl na 38,8 procenta. Naopak podíl vozů s benzinovým motorem stoupl z 50 a 52 procent na 57,7 procenta. V posledních měsících je pokles stále znatelnější. Letos v lednu podíl naftových vozů na celkovém prodeji klesl na 33 procent ze 45 procent ve stejném měsíci před rokem.

Výrazné jsou také problémy s odbytem ojetých naftových aut. „Řada zákazníků vzala své rozhodnutí zpět a přešli z dieselu na benzinový vůz. Znejistění je citelné,“ řekl listu Handelsblatt vedoucí jednoho autobazaru v Porýní Andreas Kraemer. Studie internetového prodejce Autoscout24 zase ukázala, že jen 15 procent dotázaných by si koupilo ojeté naftové auto. Málokterý majitel ojetého dieselového vozu si totiž nyní může být jist, že by se ho případné zákazy jízdy nedotkly.

Celkem je v Německu registrováno kolem 15 milionů osobních aut s naftovým motorem. Zhruba 2,7 milionu z nich splňuje normu Euro 6 a zákazy jízdy, které se mohou týkat zhruba 40 měst, by se jich s největší pravděpodobností nedotkly. Všech ostatních majitelů naftových vozů ale nejspíše ano. V tu chvíli by podle odborníků jejich cena šla dramaticky dolů.

Právě dieselové vozy největší měrou přispívají k tomu, že se ve zhruba 70 německých městech stále nedaří dodržovat maximální hodnotu NO2, která je stanovena na 40 mikrogramů na metr krychlový v ročním průměru. Nejhorší situace je v Mnichově (78 mikrogramů), Stuttgartu (73 mikrogramů) a Kolíně nad Rýnem (62 mikrogramů).

NO2 anebo CO2? Volba mezi čertem a ďáblem

Vysoké znečištění oxidem dusičitým si vybírá daň na zdraví občanů. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí zemře v Německu ročně asi šest tisíc lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané oxidem dusičitým. Už v malých koncentracích může mít NO2 podle úřadu v dlouhodobém horizontu těžké následky. Organizace na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe tvrdí, že si znečištění ovzduší NO2 vyžádá zhruba 13 tisíc předčasných úmrtí ročně.

Zastánci dieselů zase argumentují tím, že tato auta sice produkují více NO2, zároveň ale méně oxidu uhličitého (CO2), takže přispívají menší měrou než benzinové vozy ke změnám klimatu. Upozorňují také na to, že na automobilovém průmyslu v Německu závisí 800 tisíc až 900 tisíc pracovních míst, z nichž by část mohla být kvůli zákazům jízdy ohrožena. Ekologické organizace jsou zase toho názoru, že pracovní místa ohrožují především manipulace automobilek a jejich nedostatečná ochota výrazněji investovat do pohonů budoucnosti.