Německé omezení dieselů masivní zlevnění vozů nepřinese, míní autobazary

„Nárůst starších aut s dieselovými motory nebude nijak dramatický. Podobná omezení v Německu platí už dlouho. Majitelé dieselových aut se tak například do center měst s emisními zónami naučili jezdit městskou dopravou, ve velkém se ale svých dieselových aut nezbavují,“ uvedl ředitel strategie a rozvoje Auto ESA Pavel Foltýn.

Podobný názor má i konkurenční prodejce ojetých aut, společnost AAA. „V současné době vidíme, že proti sobě jdou dva trendy - mírné zvýšení dovozu levnějších, více ojetých a starších dieselů zejména z Německa, a zároveň zvýšený zájem o benzinové zánovní vozy,“ uvedl provozní ředitel sítě autocenter AAA Auto Petr Vaněček.

Vozidla, která v Německu nevyhovují emisním normám, jejich majitelé prodávají do Česka už delší dobu. Po úterním rozhodnutí nelze očekávat raketový nárůst prodejů a s tím související snižování jejich ceny.

Nemusí jít pouze o diesely

Nejvyšší správní soud projednával dva případy, v nichž soudy nižší instance nařídily lidnatým zemím Severnímu Porýní-Vestfálsku a Bádensku-Württembersku, aby upravily plány čistoty ovzduší pro Düsseldorf a Stuttgart tak, aby tato města co nejrychleji začala dodržovat hraniční hodnoty pro oxid dusičitý (NO2).

Soud ve Stuttgartu přitom konstatoval, že zákazy jízdy naftových aut jsou nejefektivnějším opatřením ke zlepšení čistoty ovzduší a je k nim možné přistoupit bez dalších legislativních změn už nyní, uvedla ČTK.

Případné postihy by se tak podle poradce spolku Čistá mobilita Petra Vomáčky nemusely týkat pouze naftových aut. Zákazy by mohly dopadnout například na lodě, různé stroje a komíny. Výjimku ze zákazů, které by už během letošního roku mohly začít platit pro vozy s emisní normou Euro 4 a starší, by měly mít vozidla zásobování, městská hromadná doprava nebo vozidla integrovaného záchranného systému.

Zatímco bazary od aktuálního dění žádnou významnou změnu nečekají, tuzemští výrobci aut situaci bedlivě sledují. „Jako výrobce budeme pochopitelně na případnou změnu poptávky na německém trhu reagovat. Nabídku motorů máme u námi vyráběných aut širokou,“ uvedl mluvčí automobilky Hyundai v Nošovicích Petr Vaněk.