Nestlé nechce informovat o moderních otrocích. Příliš nákladné, tvrdí firma

Navrhovaná legislativa ukládá australským společnostem, jejichž celkový roční příjem přesahuje 100 milionů australských dolarů (1,6 miliardy korun), aby každoročně podávaly zprávu o rizicích spojených s moderním otroctvím v rámci jejich provozoven a dodavatelských řetězců. Opatření se má týkat jak firem, které v Austrálii sídlí, tak těch, jež v zemi pouze působí.

Kromě popisu rizik by firmy měly do těchto prohlášení uvádět i konkrétní kroky, kterými s těmito problémy bojují. To by si podle potravinářského giganta Nestlé vyžádalo dodatečné „náklady a čas“, jež by měly vliv i na dodavatele. „Ne všichni dodavatelé tyto náklady unesou, někteří by je mohli přenést na zákazníky,“ uvedli představitelé Nestlé před australskou senátní komisí.



Nestlé prodává více než 2 000 značek v 189 zemích světa, včetně Velké Británie, která podobný zákon přijala v roce 2015. Ten také ukládá velkým společnostem působícím na britském trhu povinnost, aby jednou ročně publikovaly zprávu o moderním otroctví.



Britská verze zákona však představuje pro firmy pouze doporučení. Společnosti, které povinnost nesplní, se nevystavují riziku sankce. Britští zákonodárci počítali s tím, že k vypracovávání zpráv je donutí „komerční tlak“.



Nestlé už tuto zprávu britským úřadům a veřejnosti každoročně dodává a u připravované australské legislativy pro ni představují problém povinnosti, které jdou nad rámec britské verze. „V praxi ten rozdíl znamená, že nadnárodní společnosti budou muset připravovat zprávu pro každou zemi zvlášť,“ uvedli představitelé firmy Nestlé.



Povinnost podávat zprávu o moderním otroctví by podle připravované legislativy mělo v Austrálii zhruba 3 000 firem, píše deník The Guardian. Index moderního otroctví, který mapuje problémy tohoto typu, odhaduje, že v roce 2016 žilo v Austrálii v „otrockých“ podmínkách přibližně 15 tisíc lidí.



Sama společnost Nestlé přiznala v roce 2015 kauzu zneužívání pracovníků v rámci svého dodavatelského řetězce. Šlo o migranty z asijských zemí, kteří byli nalákáni pod falešnou záminkou do Thajska, kde následně pracovali v nebezpečných podmínkách na rybářských lodích.