Zarostlé koleje na prodej. Obce se snaží zachránit neudržované lokálky

Obce a města se snaží zachránit před úplným zrušením lokálky, na které roky nevyjel žádný vlak. Tato neudržovaná spojení už mnohdy ani nepřipomínají železniční trať, jako třeba dráha mezi Mladoticemi a Karlovicemi na Plzeňsku.

Poslední vlak tam projel v roce 1997. Podle starosty Mladotic Zdeňka Slacha, který se o obnovu železničního spojení dlouhodobě zasazuje, bylo rozhodnutí o zrušení provozu na této trati modelovým příkladem uspěchaného verdiktu.

Linku, která zajišťovala potřebné spojení z Rakovníka do Plzně, využívali mimo jiné studenti. Po přerušení spojení však živoří i zbytek trasy z Kralovic do Rakovníka, která teď nenavazuje na trať do Plzně. A místní se obávají, že kvůli úbytku cestujících bude zrušena její další část do Čisté.

Mladotice se snaží dohodnout s Plzeňským krajem, že by do budoucna na této trati provozovaly alespoň dva páry vlaků denně. Spustit pravidelný provoz je totiž podmínkou pro to, aby Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) převedla vlastnictví kolejí na obec. Mladotice musí zajistit zhruba 2,5 milionu korun ročně na provoz vlaků. Jenže to není hlavní komplikací, která záchraně tratě brání.

Obnova spojení, do nějž stát investoval naposledy na konci devadesátých let, by podle Slacha vyšla na 80 až 90 milionů korun. Celé více než jedenáct kilometrů dlouhé spojení je zarostlé náletovými dřevinami a­ na části zcela chybějí koleje.

Podobná situace je na Vysočině, kde se místní obyvatelé snaží zachránit trať mezi Dobronínem a Polnou, která je mimo provoz pravidelných vlaků přes tři desítky let.

Tratě na prodej (stav k 5. 1. 2018) Dráha Délka dráhy (km) Kralovice - Mladotice 11,345 Velká Kraš - Vidnava 4,579 Dobronín - Polná 5,607 Hevlín - Hrušovany nad Jevišovkou 6,741 Královec - Žacléř 5,092 Broumov - Otovice 4,205 Moravské Budějovice - Jemnice 20,628 Čejč - Uhřice 15,47

Ambice na obnovení provozu jsou však o něco skromnější než v případě Kralovic. Kraj Vysočina podle starosty Polné Jindřicha Skočdopole totiž nemá na provozu pravidelného spojení zájem a nevypadá to, že by se situace mohla v nejbližší době zlepšit. Město se proto snaží přesvědčit správu železnic, aby vyměnila pražce a koleje na zhruba polovině pětikilometrového spojení, které potřebuje opravy nejvíce.

Částečným úspěchem je zařazení této tratě do programu oprav pro letošní rok. Je tam uvedena s podmínkou, že se bude opravovat jen v ­případě, že na to zbudou peníze.

Pokud by se rekonstrukce tratě podařila, mohly by se na ni vrátit alespoň víkendové turistické motoráčky. Ty na ní jezdily ještě před osmi lety během zářijových polenských poutí.

Zadarmo až po letech

V Mladoticích doufají, že by se na trať mohly nakonec vrátit i rychlíky, které by spojily Rakovník s Plzní. Obce se kvůli tomu domlouvají s­ provozovatelem rychlíků na trati mezi Plzní a Mostem, firmou GW Train Regio. Ta podle Slacha chce v první řadě obnovit zastavování rychlíků v zastávce v Mladoticích, kde dosud stavějí pouze osobní vlaky spojující Žihli s Plzní. Pro cestující by to znamenalo komfortní přestup z obnoveného železničního spojení, soukromá firma by získala další pasažéry.

Navázáním lokálky na rychlíkové dopravní spojení by se podle starosty uzavřela několik let trvající snaha, která začala nabídkou správy železnic na odkup zdevastovaného železničního spojení za téměř 30 milionů korun.

Za desítky milionů korun se správa železnic dlouhodobě pokouší prodat každou z 21 vytipovaných nevyužívaných železničních tratí. Zatím se jí to však příliš nedaří.

Podle vládního nařízení z roku 2012 musí státní správce kolejí tratě nabízet za odhadní cenu. Pokud by tratě od začátku prodával levněji, mohlo by to být chápáno jako nedovolená podpora.

Teprve po prvním pokusu může SŽDC vyhlásit další kolo výběrového řízení, ve kterém tratě nabízí za cenu v místě obvyklou. Pokud ani za takových podmínek zájemce nenajde, může cenu snížit na polovinu a pokus opakovat.

Po několika letech může SŽDC nepoužívaná železniční spojení dokonce nabídnout zdarma –­ například státní správě, obcím a dalším zájemcům. Podmínkou je však to, aby nový majitel alespoň částečně obnovil železniční provoz.

V případě pravidelného spojení pak může nový majitel žádat i o příspěvek na rekonstrukce od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Naposledy se správa neúspěšně snažila prodat jednu z tratí toto úterý. O spojení Čejč–Uhřice na jižní Moravě za 24,6 milionu korun se ale nikdo nepřihlásil. V příštím kole se proto SŽDC pokusí zájemce nalákat snížením ceny na desetinu.

Ojedinělý úspěch

Zatím nejúspěšnějším příkladem oživení lokálky je takzvaná švestková dráha mezi Lovosicemi a Mostem. Vloni na jaře ji spolu s tratí z­ Dolního Bousova do Kopidlna za 11 milionů korun koupila společnost AŽD Praha.

Kromě zkoušení nových technologií tam výrobce železničních zabezpečovačů obnovil letní víkendový provoz. A nyní společnost jedná o­ vrácení pravidelných vlaků. Podmínkou kraje je zkrácení jízdní doby na trati pod hodinu a přeprava cestujících moderním nízkopodlažním vozidlem.

Podle mluvčího firmy Jiřího Dlabaji je AŽD Praha ochotná splnit obě podmínky a nový vlak buď koupit, nebo pronajmout.