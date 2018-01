Velká ropná pětka má problém. New York firmy žaluje za zamlčování emisí

Nejlidnatější město ve Spojených státech podalo žalobu na firmy BP (British Petroleum), Chevron Corporation, ConocoPhillips, ExxonMobil a Royal Dutch Shell.

Podle deníku Financial Times čelí tyto společnosti stíhání, které by je mohlo stát „miliardy dolarů“. Město New York chce využít zkušenosti z předchozích úspěšných právních bitev proti výrobcům azbestu, cigaret a barev s obsahem olova.



Žaloba podle deníku The Washington Post tvrdí, že ropní giganti vyprodukovali prostřednictvím svých výrobků 11 procent veškerých skleníkových plynů. Společnosti také obviňuje z toho, že o dopadech na životní prostředí věděly, ale pokoušely se je utajit.



„Přinášíme boj proti klimatickým změnám přímo k výrobcům fosilních paliv, kteří o důsledcích věděli a záměrně uvedli veřejnost v omyl, aby ochránili své zisky,“ cituje slova newyorského starosty Billa de Blasia deník Guardian.



Změna vyžaduje mezinárodní akci, ne soud

„Snížení emisí skleníkových plynů je globální problém a vyžaduje globální participaci a akci,“ uvedl mluvčí Exxon Mobilu Scott Silvestri pro agenturu Bloomberg. To podle něj nezařídí žaloby „tohoto typu, podané proti průmyslu, jenž dodává produkty, na kterých jsme všichni závislí, jelikož pohánějí ekonomiku a umožňují nám, abychom vedli běžný život.“



Bloomberg dále cituje vyjádření mluvčího Chevronu Bradena Reddalla, podle kterého je žaloba „fakticky a legálně bezcenná“ a k řešení vážného problému klimatických změn nijak nepřispěje. Podle Curtise Smithe, mluvčího Shellu, by měla klimatické změny řešit vládní politika, ne soudy.

Odškodné za klimatické změny zatím v nedohlednu

Deník Financial Times upozornil, že předchozí pokusy o soudní vymáhání odškodného za klimatické změny selhaly. Aljašská vesnice Kivalina žalovala v roce 2008 společnosti Exxon, Chevron a jiné. Okresní soud případ zamítl, následné pokusy u odvolacího a nejvyššího soudu také nebyly úspěšné.



V Kalifornii žalovaly v roce 2017 výrobce fosilních paliv města San Francisco, Oakland a Santa Cruz. Deník The Washington Post cituje Michaela Burgera, ředitele centra pro legislativu spojenou s klimatickými změnami na newyorské Colombia University. Podle něj představuje značný pokrok to, že podobné pokusy probíhají už i mimo Kalifornii. „Mohli bychom být svědky přiměřeně silného tlaku na tyto společnosti, který by vedl k akci a pomohl zlepšit stav životního prostředí,“ říká Burger.