Nezaměstnaní Romové chtějí pomoci v boji s kůrovcem, ministerstvo je vítá

„Vyjádření ministrů Richarda Brabce a Jiřího Milka a potažmo i premiéra Andreje Babiše, že je potřeba rychle do republiky dostat tisíce nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, když na úřadech práce jsou stovky ne-li dokonce tisíce dlouhodobě nezaměstnaných Romů, kterým tuto práci napřímo nikdo nenabídl, se nám nelíbí. Vyzvali jsme proto ministry, aby se na nás v případě zájmu o kvalifikovanou pracovní sílu obrátili. Rádi jim potřebné pracovníky dodáme,“ říká prezident Asociace romských podnikatelů a spolků ČR Vladimír Leško.

Podle něj je potřeba dát Romům příležitost, aby měli stejné šance získat zaměstnání jako většinová populace, nemuseli pracovat na černo a mohli mít jistotu slušného zaměstnání a pravidelného výdělku.

Proto se v otevřeném dopise obrátil na ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí. A nabízí tisícovku pracovníků dlouhodobě evidovaných na úřadech práce.

„Ministr Jiří Milek ihned po obdržení dopisu Asociace romských podnikatelů a spolků ČR zkontaktoval Lesy ČR a požádal je, aby blíže specifikovaly své požadavky na zaměstnance i na jejich konkrétní pracovní náplň. Ministr chce, aby od něj prezident Asociace Vladimír Leško osobně získal kontakt na konkrétní zaměstnance Lesů ČR, se kterými se pak může bezprostředně domluvit na dalším postupu,“ napsalo iDNES.cz tiskové oddělení ministerstva zemědělství.

„Samozřejmě musím říct, že budeme jednoznačně rádi za každou volnou ruku - nohu, která bude ochotná pracovat,“ řekl ČTK i ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle něj Lesy ČR a jejich dodavatelské firmy už déle než rok mluví o nedostatku pracovníků. „Že by ty firmy v takovéhle situaci nebraly lidi, kteří jsou schopni pracovat, mne fakt překvapuje,“ dodal ministr. Je však podle něj otázkou, co úřady práce firmám tvrdí. „Ale opravdu si nedokážu představit, že by tam nějaká diskriminace oficiálně nebo neoficiálně fungovala,“ dodal.



I my jsme občany státu, dejte nám příležitost

Firmy v ČR si v poslední době stěžují, že nemohou dostatek pracovníků najít, například na lesnické práce chybí tisíce lidí, stát je chtěl najít v zahraničí, především na Ukrajině.

Asociace romských podnikatelů a spolků ČR zároveň ministry v dopise vyzvala, aby dali firmám, které Asociace sdružuje, příležitost podílet se na veřejných zakázkách a zakázkách malého rozsahu, o nichž ve většině případů vůbec nevědí. „Přitom by jen stačilo, aby si nás podniky zařadily na seznam firem, u nichž běžně poptávají některé konkrétní práce. I my jsme občany tohoto státu a chceme být jeho plnohodnotnou součástí. Dejte nám příležitost,“ žádá Vladimír Leško.

