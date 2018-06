V Česku je nejméně nezaměstnaných od roku 1997, bez práce jsou tři procenta

Nezaměstnanost vytrvale od února. Podle generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové by mohl pokles nezaměstnanosti pokračovat i v dalších měsících.

„Česká ekonomika nadále roste a trh práce ovlivňují i sezonní práce, které už jsou v plném proudu – především ve stavebnictví, gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě. Tyto činnosti poběží i v dalších měsících, a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat,“ sdělila Sadílková.

Počet uchazečů o zaměstnání poklesl v květnu oproti dubnu o více než 13 tisíc, a ve srovnání s loňským květnem dokonce o téměř 79 tisíc. Z celkových 230 tisíc nezaměstnaných bylo přes 207 tisíc takzvaně dosažitelných, tedy schopných okamžitého nástupu do práce. Počet volných pracovních míst, nabízených prostřednictvím Úřadu práce ČR, naopak oproti dubnu i loňskému květnu vzrostl na přibližně 283 tisíc.

Zájem o nové pracovníky trvá hlavně v technických a dělnických oborech. Zaměstnavatelé hledali třeba dělníky na stavby, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích, řidiče nákladních aut, svářeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky nebo kuchaře.

Pokles nezaměstnanosti zaznamenaly všechny kraje a okresy v České republice. Nejnižší byl ke konci května podíl nezaměstnaných v Plzeňském a Pardubickém kraji, kde činil shodně 1,9 procenta. Naopak nejvyšší byl v Moravskoslezském kraji, a to 4,8 procenta.

Z okresů měly nejnižší nezaměstnanost Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ, oba shodně 1,1 procenta. Největší podíl nezaměstnaných mělo se 7,2 procenta Karvinsko.

Signál pro ČNB?

„Míra nezaměstnanosti v ČR je nejnižší nejen v rámci EU, ale i v rámci OECD. ČR vykazuje nižší míru nezaměstnanosti než země jako Japonsko nebo Island. Hlavní zásluhu na tomto trendu má pochopitelně dlouholetý výrazný ekonomický růst, který aktuálně podporuje ještě i vznik sezonních prací ve službách, zemědělství a stavebnictví,“ komentuje vývoj hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Podle něj se mohou extrémně nízká míra nezaměstnanosti a současně nejrychlejší růst reálných mezd za posledních patnáct let koncem června stát pro většinu bankovní rady České národní banky dalším pádným argumentem pro zvýšení základní úrokové sazby.

„Květnová nezaměstnanost se vyvinula v souladu s naším odhadem i odhadem trhu. Na jedno volné pracovní místo připadá 0,8 uchazeče, což je nové historické minimum,“ říká analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych s tím, že by se míra nezaměstnanosti mohla držet pod hranicí 3 procent až do podzimních měsíců.

Ekonom ze společnosti Deloitte Václav Franče upozorňuje na to, že poptávka firem po zaměstnancích zřetelně převyšuje nabídku, což vytváří „výbušný koktejl“ a vede to k prudkému růstu mezd, který by se časem mohl přelít do cenových tlaků nebo problémů některých firem. „Za celý rok 2018 očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti 3,1 procent,“ připojuje se k odhadům Franče.