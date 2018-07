Počítače dohlédnou na to, aby obchody nabízely nejžádanější tenisky

„Maloobchodní prodejny do konce desetiletí zaniknou,“ varoval v rozhovoru z roku 2013 podnikatel Marc Andreessen. Jenže, jak uvedl magazín Forbes, od Andreessenova apokalyptického proroctví uběhlo už pět let a 90 procent obchodu stále probíhá v kamenných pobočkách. Navíc se v nich odehrávají jedny z nejzajímavějších experimentů v maloobchodě.

Možná, že měl pravdu spoluzakladatel společnosti LInkedIn Reid Hoffman, když v odezvě na Andreessenova slova řekl: „Software veškerý maloobchodní prodej nenahradí. Místo toho jej obchodníci použijí pro transformaci některých offline maloobchodních zkušeností.“

Zacíleno na technologie

Jedním z příkladů je nový obchodní koncept Nike Live, který dostal jméno kvůli své poloze přímo na Melrose Avenue, v srdci Los Angeles. Název „by Melrose“ má naznačovat, že obchod usiluje o to, aby nabídka zboží co nejpřesněji kopírovala vkus a požadavky místních zákazníků. V tom prodavačům pomáhají technologie.

Jak uvedl server Business Insider, nový koncept je postaven na datech a řídí ho digitální technologie. Obchod využívá údaje z online nákupů, aby přizpůsobil stav zásob a doplnil je podle požadavků zákazníků v konkrétní oblasti.

Velkou část těchto informací společnost získává od zákazníků, kteří využili služeb online obchodů značky Nike. Například zákazníci z Los Angeles nakupují spoustu tenisek v retro stylu. Nike zná nákupní zvyklosti tamních zákazníků, proto může kamennou pobočku předzásobit dostatečným počtem těchto bot v různých barvách i provedeních.

Zákazníci zase mohou pomocí maloobchodní aplikace Nike prohledávat čárové kódy výrobků a zjišťovat si o nich další informace, včetně velikosti a barev, které má obchod na skladu.

Značná část zásob v obchodě se obnovuje každé dva týdny. Přiváží se zboží, které je nové, populární a někdy i zcela jedinečné pro konkrétní obchod. Taková frekvence je třikrát rychlejší než v obyčejných obchodech. Zadní polovina obchodu se nemění a jsou v ní oblíbené celoroční kousky, které prodavači rozdělují podle sezóny.

Rychle a s úsměvem

Společnost Nike se v nové koncepci zaměřila rovněž na rozvoj zákaznického servisu. Jeho součástí je například aplikace, která zákazníkům umožňuje, aby si do ochodu přišli vyzkoušet předem zamluvenou obuv. Obchodníci boty, které zákazník v aplikaci k vyzkoušení objednal, vloží do skříňky. Tu si pak konkrétní zákazník může otevřít pomoci smartphonu.

Pro ty, kteří nevědí, co chtějí, připravila firma službu Nike Express Sessions. Jedná se o 15minutové schůzky s poradcem, které si zákazníci mohou zarezervovat u zástupce společnosti. Poradce jim pomůže s výběrem vhodné obuvi.

Pokud zákazník do obchodu vůbec nechce vstoupit, může si zboží vybrat prostřednictvím služby, která funguje na bázi textových zpráv. Boty si pak nechá doručit domů. Obchod také nabízí bezplatné krejčovské služby a prodejní automat, který zdarma vydává dárky pro členy věrnostního programu.

I když je Nike by Melrose prvním obchodem svého druhu, společnost plánuje v roce 2019 otevření dalších poboček v klíčových městech po celém světě. Na jaře by se měla otevřít podobná prodejna v Tokiu.

Koncept se však může ještě změnit. Nike říká, že obchod využije k učení se a testování. Například nyní je v obchodě zboží půl na půl pro může i ženy, ale to se může měnit v závislosti na demografické situaci. „Je to pro nás laboratoř, ve které se učíme a můžeme reagovat na aktuální situaci. To je celá myšlenka Nike Live - pojďme žít a reagovat,“ sdělila prezidentka pro zákazníky Nike Heidi O´ Neilová.