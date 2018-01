Nový rekord. Norwegian Airlines zvládly nejrychlejší let přes Atlantik

11:20 , aktualizováno 13:15

Aerolinky Norwegian Airlines drží rekord v letu přes Atlantik v nejkratším čase uskutečněný podzvukovým komerčním letadlem. Cestující aerolinek z New Yorku do Londýna 15. ledna přiletěli do cílové stanice o 53 minut dříve, než bylo plánováno, a jejich let trval pět hodin a 13 minut.