Nové megaletiště v Istanbulu otevírá. Má být největší na světě

První let z Istanbulu se uskuteční ve středu, a to do hlavního města Ankary. V mezičase do zahájení plného provozu budou letadla létat jen do pěti destinací. Do roku 2020 by měla k novému letišti, které se má jmenovat pouze Letiště Istanbul, vést linka metra.

Podle údajů provozní společnosti IGA vyšla stavba nového letiště na 10,25 miliardy eur (asi 265 miliard korun). Pondělní ceremonie, kterou zahajoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, se konala symbolicky v den 95. výročí vzniku Turecké republiky.

„Doufám, že letiště pomůže našemu regionu i světu. Je to letiště, jaké si Istanbul zaslouží,“ řekl prezident.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili i zástupci balkánských zemí a zemí Střední Asie, katarský emír Tamim bin Hamad Sání a kontroverzní súdánský prezident Umar Bašír. Na něj vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu již před několika lety zatykač pro podezření ze spáchání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Pokud by se počet cestujících na novém letišti do deseti let zvýšil tak, jak turecké úřady uvádějí, byla by jeho kapacita téměř dvojnásobná oproti tomu v americké Atlantě, v současnosti nejvytíženějšímu letišti na světě, píše BBC. To loni podle DPA odbavilo 104 milionů cestujících.



Dosavadní mezinárodní Atatürkovo letiště v Istanbulu bude na konci prosince uzavřeno. Na jeho místě vznikne park a výstaviště.



Archivní video: vizualizace supermoderního letiště ze začátku roku

VIDEO: V Istanbulu vzniká nové supermoderní letiště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Erdogan je znám svou vášní pro prestižní a megalomanské projekty. Tento, který je stále ve výstavbě, je přitom sporný. Ochránci přírody například kritizují jeho dopady na životní prostředí, které označují za ničivé. Turecké vedení také potlačilo stávku dělníků, kteří letiště stavěli, a některé z nich zatklo. Úřady uvádějí, že si staveniště od začátku roku 2015 vyžádalo 30 lidských životů. Podle odborů je ale tento počet silně podhodnocený, poznamenala agentura AFP.