V Česku rostou domy, ve kterých se nic neutají. O sousedech víte všechno

V jedné scéně filmu Zítra to roztočíme, drahoušku přikládá Evžen Novák v podání Miloše Kopeckého ke stěně hrneček, aby si poslechl, co si jejich sousedé vyprávějí. Dneska by u některých novostaveb na odposlech žádné kuchyňské nádobí nepotřeboval. U řady developerských projektů si totiž vlastníci bytů stěžují, že se do jejich bytu šíří dupání, křik dětí nebo koupelnový provoz.

Odborníci se však shodují, že projekty akustické normy často plní – a lidé mají přesto problém. Podle Petra Vlčka ze společnosti Noitami akustika jde obvykle o případy, kdy developer použije materiály, jejichž vlastnosti se pohybují na hranici norem. Pak už stačí jen nesprávné provedení stavby a problém s „hlučnými sousedy“ je na světě.

„Architekti a projektanti si často neuvědomují, že v technických podkladech stavebních materiálů jsou uváděny hodnoty, které platí za ideálních podmínek v laboratoři. V praxi použitý výrobek nejen že nemusí, ale ani nemůže vykazovat tyto vlastnosti,“ vysvětlil jednatel společnosti Akusting Brno Miroslav Frič s tím, že řešením je pracovat s hodnotami běžnými na stavbě. Projektantům doporučuje, aby si nechali ještě rezervu, protože nikdy neví, jak pečlivě bude dodavatel stavět.

„S akustickými problémy v developerských projektech se na nás obracejí zákazníci z celé země. Stavební pochybení jsou velice obdobná jako před deseti lety, ale mohu konstatovat, že je jich méně než dříve,“ řekl Vlček.

Podle něj je třeba developera pečlivě vybírat a dávat si pozor na rychle vzniklé společnosti, které často přežijí výstavbu projektu jen o pár týdnů.

Materiály i špatný návrh

Druhou nejčastější příčinou špatné akustiky v bytech bývá nevhodné navržení jejich dispozic, kdy hlučné místnosti v jednom bytě (koupelna, WC) přímo sousedí s chráněnými místnostmi druhého bytu (ložnice).



„V takových případech provoz této koupelny ruší obyvatele sousedního bytu, i když jsou normy splněny,“ říká Ondřej Smrž ze společnosti Greif-akustika. „Za posledních pět let ale došlo v tomto směru spíše ke zlepšení, protože se architekti snaží umísťovat hlučné místnosti k sobě,“ dodává.



Ne vždy za špatně vyřešenou akustiku může developer a stavební firma. Potíže s hlukem vznikají také při klientských úpravách v různých částech bytu. Problematické jsou například zásuvky. Hluk může způsobit umístění dvou zásuvek na opačných stranách zdí, které jsou proti sobě nebo příliš blízko.

Špatně vyřešená akustika v nedávných letech trápila i klienty developerské společnosti Skanska Reality „Reklamací na akustiku naše společnost v minulosti řešila hodně. A značná část byla oprávněná,“ sdělil vedoucí týmu záručních závazků a kvality ve Skanska Reality Miloš Petr s tím, že po dvouletém testování našli způsob, jak stavět byty, ve kterých se potíže s akustikou nevyskytují.

Pokud Skanska klientům uznala reklamaci, poskytla jim kompenzaci v podobě slevy z ceny nemovitosti, stavební úpravu nebo možnost odstoupení od smlouvy.

„Stížnosti na hluk se čas od času objevují, nicméně nejde o nějak masivní trend. S rostoucí hodnotou nemovitosti je logické, že lidé více vnímají komfort včetně toho hlukového,“ sdělila za developera Central Group jeho mluvčí Marcela Fialková.

Kromě developerů se lidé obracejí také na firmy, které se zabývají akustickým měřením, ale za měření si musí zaplatit. „Často se nám stává, že to potenciální klient vzdá ve chvíli, kdy slyší, že by měl za měření zaplatit zhruba 10 tisíc korun. Je to proto, že předem neví, jestli je jeho stížnost oprávněná, a pokud ano, tak jestli by vůbec byla vyslyšena,“ vysvětlil Frič z firmy Akusting Brno.

To potvrzuje i Vlček z Noitami akustika. „Většina lidí akustická měření nepodstoupí. Z těch, kteří je absolvují, je oprávněných stížností zhruba polovina,“ říká a dodává, že se kompenzace u průměrného šedesáti pětimetrového bytu může pohybovat od 50 do 200 tisíc korun.

Vnímání hluku je ale velmi subjektivní. Jednatel společnosti Zdravá nemovitost Michal Flasche podotýká, že problémy nejčastěji hlásí majitelé bytových domů v novostavbách.

„U starších činžovních domů tolik problémů neevidujeme. A není to tím, že by byly staré domy konstruovány z akustického hlediska lépe. Často je to spíše naopak. U starších staveb ale lidé s hlukem počítají a tolik jej neřeší,“ odhaduje Michal Flasche.