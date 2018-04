„Nového“ cukru stačí o třetinu méně. Firmy se chtějí vyhnout hrozící dani

Efekty přes mezinárodní firmy postupně pocítí také Češi. Letos například přijdou na trh méně sladké banány v čokoládě a v obchodech už jsou o třicet procent méně sladcí želatinoví medvídci.

Nejdále je v tomto směru asi společnost Nestlé, která v Česku vyrábí a prodává třeba bonbony značky JoJo či čokolády Orion. Ta přišla před pár týdny s prvním využitím „nového“ cukru v tyčinkách Milkybar, vyráběných v Zoře Olomouc pro britský trh.

„Nový“ cukr, který si firma nechala patentovat, vznikl jakýmsi provzdušněním krystalů. Díky tomu se v puse rozpouští rychleji a sladká chuť přichází dříve, takže cukru není třeba tolik. Inspirací prý byla cukrová vata.

Provzdušněná struktura však zatím omezuje jeho použití jen do náplní tyčinek. Nesmí se totiž při výrobě zcela rozpustit, protože pak ztrácí onu nadýchanost a jeho efekt zmizí.

„Nejde ho kvůli tomu použít u želé výrobků, kde se musí cukr při výrobě úplně rozpustit. A totéž platí u čokolády, kdy se hodně rozpustí nebo zmenší natolik, že se ten efekt vytrácí,“ popisuje mluvčí Nestlé Andrea Brožová.

Třetina pryč díky novince

Tyčinka Milkybar, v Británii známá od třicátých let, má mléčnou náplň, jakoby sunarovou chuť a obsah cukru 58 gramů na sto gramů. „Nového“ cukru v ní však bude jen 37 gramů, a to je méně než v tyčince Kinder Bueno.

Podobných tuzemských produktů, při jejichž výrobě by se dal „nový“ cukr využít, není v nabídce Nestlé mnoho a ani se o tom podle Brožové neuvažuje. „Pro náš trh to nejsou takové objemy, aby bylo relevantní tento cukr použít. Ale do budoucna uvidíme, vývoj stále probíhá,“ říká Brožová.

Ostatní velké cukrovinkové firmy Mars či Mondelez jdou spíše směrem velmi mírného snižování obsahu cukru, zmenšování balení nebo lepší porcovatelnosti výrobků.

„Společnost Mars se v rámci snižování množství cukru soustředila i na velikost porcí u cukrovinkových produktů. Například kalorická hodnota jednotlivých porcí jakýchkoli čokoládových tyčinek z portfolia společnosti Mars nepřevyšuje 250kcal na každou jednu porci v balení,“ říká za Mars Iva Setikovská zagentury Ami Communica-tion. Například v Mars 2pack jsou dvě 34gramové tyčinky, z nichž každá obsahuje 22 gramů cukru, tedy čtvrtinu denní doporučené dávky.

Konkurenční koncern Mondelez, kam patří značky Milka či Opavia, se snaží s porcí vejít do dvou set kilokalorií. „Zvyšování počtu produktů s kontrolovanou velikostí porce patří mezi naše globální cíle. Do roku 2020 by snacky do 200 kcal měly tvořit až patnáct procent našeho obratu. Jako příklad můžeme uvést výrobky z řady Milka Biscuits – Milka Choco Cow, Milka Cake & Choc, Milka Choco Brownie nebo výrobky pod značkou Brumík,“ uvádí za Mondelez Gabriela Bechyňská.

Medvídci na dietě

S obaly a porcemi si hrají všechny velké firmy. Snaží se vyrábět čokoládové tyčinky a další pochoutky tak, aby šly jednotlivé porce snadno od sebe a zákazník si mohl zbytek uchovat na další den.

S tím souvisí nástup znovu uzavíratelných obalů. Například zmíněné tyčinky Mars se prodávají i ve velikosti 18 gramů v takzvaném rodinném balení. Pokud rodiče děti udrží a dovolí jim jen jednu tyčinku, dostanou do sebe „jen“ 11 gramů cukru.

Navést zákazníka na to, aby nesnědl vše najednou, se snaží rovněž Nestlé. „Touhle cestou jdeme, ale ne všude se to asi podaří v krátké době. Když si vezmete tyčinku Margot, je obrovská, jsou v ní čtyři porce, proto máme od konce loňského roku její verzi čtyřprsťák,“ popisuje Brožová.

Propracovaný obal mají v tomto směru želatinoví medvídci od Nestlé, ty se spolu s klasikou nyní prodávají ve verzi, která má o 30 procent méně cukru. Ve firmě se dvěma českými závody je vyvíjeli tři roky. Nejde totiž jen o to ubrat cukr. Musí ho něco nahradit, protože jinak by se medvídek o odpovídající kus zmenšil. Navíc se firma vždy snaží docílit co nejbližší chuti původního výrobku. Zákazníci jsou na jakékoli změny citliví.

„Dlouho jsme si s recepturou hráli. Cukr byl nakonec nahrazen rozpustnou kukuřičnou vlákninou, která není skoro sladká. Klesla i energetická hodnota, protože u vlákniny je oproti cukru poloviční,“ popisuje Brožová za Nestlé. „Pokud jste zkušený konzument a vezmete si dva medvídky za sebou, tak to poznáte. Ale když je nejíte každý den, tak to není velký rozdíl,“ uvádí.

V obchodech se nyní prodávají jak původní medvídci, tak ti noví snápisem „o 30 procent méně cukru“ na obalu. Právě od této úrovně může podle zákona výrobce pokles cukru „prodávat“ jako přednost.

Na banáncích v čokoládě od stejné firmy, které se za pár týdnů začnou prodávat s cukrem o desetinu nižším, spotřebitel na obalu upozornění nenajde. Nové zboží pouze nahradí staré, protože by nemělo smysl prodávat dva druhy, na první pohled nerozpoznatelné.

Mondelez a Mars žádné další výrobky s nižším obsahem cukru nedodaly. Už loni Mondelez uvedl BeBe kakaová s 30procentním úbytkem cukru, a ta jsou na trhu stále vedle těch sladších.

„Produkt má velmi dobré spotřebitelské reference a stejně tak i prodeje. Ověřili jsme si tak, že naši zákazníci mají o takové produkty zájem,“ říká Gabriela Bechyňská. O dalším snižování cukru v produktech ve firmě ale zatím nebylo rozhodnuto, dodává.