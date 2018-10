Vymysleli bezobalový prodej potravin, teď se chystají na vstup do obchodů

Základem technologie Miwa jsou kapsle – buď jedenáctilitrové, nebo šestilitrové – které výrobce plní moukou, čočkou, cereáliemi a dalším zbožím. Ty pak rotují mezi výrobcem a prodejnou, kde z nich zákazníci pomocí ventilu postupně vyprazdňují obsah. Kapsle je hned po opuštění výrobní linky opatřena čipem RFID, díky němuž je trvale napojena na informační systém. Její majitel si tak udržuje přehled, kde je a kolik v ní zbývá obsahu.

Společnost Miwa založil Petr Báča (do té doby se věnující tvorbě obalových řešení pro různé společnosti) před čtyřmi lety. Tehdy se v tuzemsku ještě o plastech tolik nemluvilo, firma přesto vyvíjela technologii, pobírala ceny a nyní se chystá uvést systém do praxe.

„V současné době hledáme cesty, jak co nejlépe využít systém pro naše zákazníky. Na konci tohoto procesu určíme pilotní prodejny, předběžně počítáme se dvěma, jednou na Vinohradech a druhou v­ Praze 6,“ potvrzuje šéf společnosti Country Life Otakar Jiránek.

Country Life prodává již nyní potraviny bez obalu, jak od ekologických pěstitelů z tuzemska, tak ze zahraničí. Jedná se o trvanlivé produkty, jako jsou obiloviny, luštěniny, mouky, suché plody a různé směsi.

„Ze začátku tomu tak určitě bude i v případě zásobníků Miwa. Předpokládáme, že dojde i na tekuté produkty, kdy nyní máme pouze omezený sortiment ekologické drogerie v takzvaném ‚bag in box‘. Plnění kapslí je něco úplně nového a­tomu se bude muset přizpůsobit technologie balicích strojů,“ dodává Jiránek.

Čočka, oříšky a čirok

Druhým partnerem při testování je společnost Probio, největší biovýrobce potravin v Česku, který má své farmy a mlýny na Šumpersku. „Chceme balit naše zboží do kapslí firmy Miwa, umožnit napojení jejich systémů na náš provozní software, a umožnit tak dodávky našich produktů obchodníkům s instalovanou technologií od Miwy,“ popisuje jednatel firmy Karel Matěj.

Probio nejdříve začne do kapslí dávat omezený sortiment a postupně bude přidávat další produkty s tím, jak poroste počet odběratelů. „Předpokládáme, že z polomanuálního balení produktů do kapslí přejdeme záhy na automatické, čímž se budou snižovat náklady a ­zvýší se ekonomická efektivita celého procesu,“ dodává Matěj.

Síť odběratelů pro takto „nebalené“ produkty zajistí Miwa. „Na jejich straně běží intenzivní jednání pro zajištění odběratelů. Jak silná síť bude, se ukáže v horizontu měsíců,“ míní Matěj. Zatím budou v kapslích k dostání nejvíce obrátkové položky, jako luštěniny, obiloviny, semena nebo müsli, a také několik speciálních, například čirok. „Postupně s vývojem technologie Miwa přijdou na řadu i složitěji dávkovatelné produkty včetně tekutin,“ dodává Matěj.

Na rozdíl od dnešních bezobalových prodejen, kde se zákazníci vesměs obsluhují sami, počítají zakladatelé Miwy s tím, že kapsle bude obsluhovat personál prodejny. „Dnešní nákup v bezobalových prodejnách, kde si musí sám zboží nasypávat, není úplně komfortní pro většinu spotřebitelů, i když samozřejmě své zákazníky má a přibývá jich. Stejně tak prodejce musí neustále zásobníky doplňovat, a to není úplně hygienické. To uzavřenou kapslí odstraňujeme,“ popisuje Hynek Balík za Miwu.

„Náš systém musí zajišťovat stejný nebo vyšší komfort, jako má stávající nakupování. A být výhodný ekonomicky pro výrobce, obchodníka i zákazníka, jinak to nebude fungovat,“ dodává Balík. V ideálním případě by všechny strany měly na konci ušetřit významná procenta na tom, že zmizí obaly. Nicméně jak se tato výhoda přenese k zákazníkovi, je ještě velká neznámá.

Možná zamíří do velkoobchodu

Zatím není jasné, jak to přesně bude v prvních prodejnách fungovat. Miwa ke kapslím dodává aplikaci, kterou si zákazník může stáhnout, a buď nakoupit předem online, nebo na místě naklikat do košíku věci skrze kódy na produktových kartách. Ty budou na každé kapsli a vlastně budou nahrazovat informace na obalech.

„Rádi bychom měli systém, který by vyhovoval lidem, kteří jsou zvyklí na samoobsluhu a nevyužívají mobilní technologie. Zároveň budeme rádi, když nalákáme nové klienty, které budeme moci obsloužit, ať už na prodejně, nebo připravíme jejich objednávky, které učiní online,“ uvádí šéf Country Life Jiránek.

Podstatné také je, v čem si zákazník zboží odnese. „Může nakoupit standardním způsobem a získat zboží v jednorázovém obalu. Doufáme však, že to bude co nejméně zákazníků. Nechceme každopádně nikoho nutit, to není cesta. Musíme poskytnout takové benefity, aby byly příznivější vratné obaly,“ uvádí Balík.

V prodejnách Country Life to funguje tak, že si zákazníci mohou přinést vlastní nádoby, anebo vzít papírové sáčky na prodejně. „V současné době vytváříme a testujeme plátěné sáčky různých velikostí, které zařadíme do sortimentu našich prodejen, společně se skleněnými a jinými nádobami, které si bude moci zákazník zakoupit a pravidelně nosit,“ popisuje Jiránek.

Nejdůležitější otázkou zůstává, kam se systém Miwa po zhruba ročním plánovaném testování rozšíří. Zda jej přijmou kromě „testerů“, jako Country Life, další bezobalové prodejny, které už dnes v Česku fungují. Případně zda systém pronikne do velkých řetězců.

„S Miwou jsme v kontaktu, jejich řešení známe a diskutujeme možné zapojení společnosti Makro, vše je však v úplných začátcích,“ uvádí mluvčí řetězce Romana Nýdrle. „Určitě vidíme budoucnost v distribuci potravin v zálohovaných obalech,“ říká i Tomáš Jeřábek, šéf internetového prodejce Košík.cz.

S Miwou jednaly rovněž prodejny Bezobalu, které jsou zatím v Praze dvě a příští tok chystají další a také velkoobchod. „Zatím je to tak, že technologie Miwa není dotažená do podoby, kdy bychom ji mohli využívat. Nákladnost tohoto technologického řešení by pro maloobchod naší velikosti znamenala krok ke kompromisům v kvalitě prodávaného zboží, na který nejsme ochotni přistoupit,“ říká za Bezobalu Ondřej Tesař.

Jak uvádí ministerstvo životního prostředí, zatím je podíl bezobalového prodeje na českém trhu minimální. „Potenciál k jeho rozšíření určitě vidíme,“ uvádí Ondřej Charvát z tiskového oddělení. Nevýhoda bezobalového prodeje může podle něj spočívat například v tom, že některé obaly zajišťují výrobkům trvanlivost.

„Vše závisí na nárocích spotřebitele, ale i schopnostech výrobce přijít s takovou nabídkou, která se bez balených trvanlivých výrobků obejde nebo je alespoň omezí,“ dodává.