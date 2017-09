Peníze bankéřů Obamovi nevadí. Za jednu přednášku inkasoval miliony

Minulý měsíc, těsně před zveřejněním její knihy „Co se stalo,“ promluvil Barack Obama v New Yorku ke klientům společnosti Northern Trust za zhruba 400 tisíc dolarů. Stejná společnost mu v roce 2005, poté, co byl zvolen senátorem, poskytla slevu na půjčku na bydlení ve výši 1,32 milionů dolarů.

Minulý víkend si zase nostalgicky zavzpomínal na Bílý dům pro Carlyle Group, jednu z největších soukromých investičních společností na světě. A příští týden vystoupí na konferenci o zdravotní péči v investiční bance Cantor Fitzgerald.

Jak uvedla agentura Bloomberg, Obama se s Wall Street spřátelil méně než rok poté, co opustil Bílý dům. Když nemůže vystupovat jako prezident, zůstává alespoň dobře placeným vlivným hlasem na večírcích, rozpolcený mezi oslavováním a zneužíváním korporátní moci.

Jeho nová práce s bankami by mohla naznačovat, na kterou stranu se Obama vydá. Zároveň by mohla být zklamáním pro ty, kteří očekávali, že se vyvaruje stejné pasti, do které se chytla Clintonová. Nebo, jak to vidí někteří přátelé z jeho nadace, je to jen soukromá osoba, která během přípravy své další knihy dává několik placených projevů ostatním úspěšným lidem.

Nenasytní byznysmeni

Od ukončení funkce Obama pronesl veřejné i soukromé projevy, které „odpovídají jeho hodnotám,“ okomentoval situaci mluvčí bývalého prezidenta Kevin Lewis. „Díky svým placeným projevům mohl prezident Obama přispět dvěma miliony dolarů na programy v Chicagu, které nabízejí pracovní příležitosti pro mladé lidi s nízkými příjmy,“ dodal Lewis.

Obamův vztah s Wall Street ale nebyl vždy dobrý. Bankéři mu stále nemohou zapomenout jeho slova z krizového roku 2009, když je označil za nenasytné byznysmeny. Jeho ministerstvo spravedlnosti ale tenkrát trestně žádné významné bankéře, kvůli jejich roli ve finanční krizi, nestíhalo. Na jedné straně odmítlo výzvy k rozdělení největších bank, ale na stranu druhou jim nezabránilo v tom, aby si přišli na rekordní zisky.

Zprostředkovatelská a investiční banka Cantro Fitzgerald, ve které se Obama chystá na další proslov, není jedním z těch obrů. S & P Global ji ve svém letošním hodnocení označil za „veteš“. Divizi investičního bankovnictví Cantro provozuje zdravotní specialistka Sage Kellyová. Třídenní konference pro současné a budoucí klienty začíná 25. září a Obama za ní vyinkasuje asi 400 tisíc dolarů.

Soukromá akce

Na rozdíl od proslovu na konferenci Cantro Fitzgerelad, Obamovo vystoupení na konferenci Carlyle Group ve Washingotnu předem nikdo neohlásil. Akce soukromého investičního gigantu se zúčastnili bývali prezidenti, premiéři i tajemníci kabinetu. Obama diskutoval o svém životě a rozhodnutích, které udělal v Bílém domě.

Bývalý prezident byl během akce značně zaneprázdněn. Jeho nadace vybírala peníze na knihovnu v Chicagu a on a jeho manželka podepsali po dražbě, která se vyšplhala nad 60 milionů dolarů, smlouvu na jeho knihu s nakladatelstvím Penguin Random House. Obama také hovořil o jídle v Miláně, demokracii v Jakartě i o sobě na akci A & E Television Networks v New Yorku.

Obamovi přátelé, kteří darovali jeho nadaci peníze, mají tendenci jeho projevy na Wall Street obhajovat. Podle nich už není prezidentem a nejedná se o státní úřad. „Mám rád Baracka Obamu a pokud je někdo ochoten mu zaplatit za to, že pronese řeč, Bůh požehná Americe,“ řekl předseda představenstva společnosti Morgan Stanley Tom Nides.

Pokračuje v uplatňování moci?

Jeff Hauser, který studuje politickou korupci, jeho nadšení ale nesdílí. Podle něj by měl Obama kvůli své pokračující spolupráci s Demokratickou stranou hrát stejná pravidla jako ostatní politici. „Pokračuje v uplatňování moci,“ shrnul situaci Hauser.



Jen málo vůdců opustilo americkou vládu a odolalo lákání korporátních peněz. Bývalý viceprezident Al Gore je ředitelem společnosti Apple a starším partnerem společnosti Kleiner Perkins Caufield & Byers, jejíž předsedou je John Doerr, který je členem Obamovy nadace.

Dan Quayle, další bývalý viceprezident, strávil téměř dvě desetiletí s firmou Cerberus Capital Management. „Ne každý bude Jimmym Carterem, který se po odchodu z vlády věnoval čisté práci,“ řekl Sean Coffey, demokratický dárce z advokátní kanceláře Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP. „Obama je na kritiku zvyklý. Nemyslím si, že z toho bude smutný,“ dodal advokát.