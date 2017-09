Zadlužených obcí ubylo, většina z nich čeká už jen na proplacení dotací

Malé obce, malý rozpočet a kvůli údržbám občas velké náklady. Na ty však často obecní úřady nemají dostatek financí a tak situaci řeší finančními úvěry. Ty čerpalo například i město Terezín, které opravovalo veřejné osvětlení z části poničené povodněmi z roku 2013.

„Z dotace jsme dostali částku jen na světla, která byla pod vodou, což bylo zhruba 45 procent z celkové částky. Takhle by ale bylo nové jen osvětlení ve spodní části města a my potřebovali opravit vše, takže jsme si na to museli zajistit finanční prostředky z úvěru,“ popisuje situaci Terezína starostka Hana Rožcová.

Společně s dalšími deseti obcemi se Terezín nachází na černé listině zadlužených obcí ministerstva financí. Devět z nich se však na seznamu objevilo jen krátkodobě - kvůli předfinancovaným projektům podpořených z evropských nebo národních zdrojů. Na účtu zatím slíbenou dotaci nemají, dostanou ji však následující rok.

Krátkodobé zadlužení

Formálně se tak na seznamu objevily i obce Přišimasy (Středočeský kraj), Vykáň (Středočeský kraj), Terezín (Ústecký kraj), Vítězná (Královehradecký kraj), Kunětice (Pardubický kraj), Radenice (Kraj Vysočina), Dolní Věstonice (Jihomoravský kraj), Račice (Ústecký kraj) a Chotovice (Liberecký kraj). „Dlužíme 17,5 milionů za provedené stavební práce. Šlo o likvidaci škod po živelných pohromách v roce 2014. Dotaci už máme schválenou a neuhrazené faktury v nejbližších dnech zaplatíme,“ říká starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová.

„Jsme město s malým počtem obyvatel a obrovským majetkem,“ vysvětluje starostka Terezína. Finanční situace se v obci postupně zhoršuje od roku 1996, kdy městu po odchodu armády zůstal její majetek. Jde například o Žižkovy kasárny, pevnostní systém a další stavby, které chátrají a vyžadují rekonstrukci.

Dotace z projektu IOP Terezín na opravu historických památek pokryla celou částku za čtyři zrekonstruované budovy. „S bývalým armádním majetkem se však táhnou další náklady. Jde například o zabezpečení objektů a jejich hlídání, navíc platíme pojistku. Dále jsme zavedli nová protipovodňová opatření, opravili historickou kanalizaci a postupně se snažíme rekonstruovat jednotlivé budovy,“ vysvětluje starostka důvody, proč si město muselo vzít úvěr. „A ten v pořádku splácíme,“ dodala Rožcová.

V kategorii „Porušení rozpočtové kázně - neplnění podmínek poskytnutí dotace“ je obec Dlažkovice (Ústecký kraj), která má 115 obyvatel. Obec má problém s vrácením dotací na vyčištění rybníku a opravu hrází, vše se táhne již od roku 2012. „Byla nám uznána dotace a byla proplacena. Kontrola z ministerstva místního rozvoje uvedla, že bylo vše v pořádku. Za tři roky ale přišel finančák a našel závady,“ vysvětluje starosta Dlažkovic Stanislav Douša.

Ministerstvo financí sice Dlažkovicím snížilo částku, kterou musí obec vrátit. „Ale nechali nám celé penále, což odporuje zákonu, takže jsme se odvolali znovu s tím, že zaplatíme tu částku, kterou nám vyčíslili jako vrácení dotace. Jde zhruba o 4 miliony,“ upřesňuje starosta Dlažkovic.

Vůbec v největších finančních problémech je obec Prameny. Ty mají s dluhy dlouhodobé problémy a jsou známé jako nejzadluženější obec v České republice. Na „černou listinu“ ministerstva financí se dostala kvůli nepovedenému projektu stáčírny minerálních vod. Nápad na využití minerálky se začal formovat již v roce 1993, avšak investor po čase od projektu upustil a obec se začala dostávat do velkých dluhů (psali jsme zde).