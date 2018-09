PŘEHLED: Další cla postihnou kabelky i stroje. Spor může trvat 20 let

1. Kterého čínského zboží se nová cla týkají?

Seznam zboží je tentokrát poměrně dlouhý. Na rozdíl od předchozího opatření se dotkne i některého spotřebního zboží. Kromě strojů či součástek a chemikálií, používaných napříč sektory, jsou na něm také dámské kabelky, textil či nábytek. Oproti původnímu návrhu se netýká například chytrých hodinek Apple či Fitbit nebo dětských sedaček.



„Bude to spousta peněz, které půjdou do amerických truhlic,“ prohlásil včera Trump. Spolu s předchozími cly zasáhnou polovinu čínských dovozů do USA.

2. Co clům předcházelo a co bude následovat?

Cla a hrozby tvoří hlavní osu Trumpovy obchodní politiky. Už během prázdnin začala platit cla na dovoz čínského zboží za 50 miliard dolarů i odvetné tarify ze strany Číny na výrobky v téže hodnotě. Zákon akce a reakce zafungoval i nyní. Pro oblast obchodní politiky je totiž zavedeným principem.

Trump zároveň tvrdí, že pokud nedojde k dohodě mezi USA a Čínou, zvedne nyní zavedená cla v příštím roce na 25 procent. „Uklidnění situace v dohledné době je nepravděpodobné,“ shrnuje analytik Raiffeisenbank František Táborský.



Trump se nezaměřuje pouze na Čínu. Usiluje o přepsání dohody s Kanadou a Mexikem. Evropě zase hrozí cly na automobily.

3. Proč to prezident Donald Trump dělá?

Vychází z předpokladu, že vzájemný obchod USA s ostatními zeměmi je nevyvážený. Například čínský dovoz do Ameriky je téměř čtyřikrát vyšší než objem zboží, které proudí opačným směrem.

„Pokud naše země ztrácí miliardy dolarů ve vzájemné výměně prakticky s každou zemí, s níž obchoduje, jsou obchodní války dobré, dají se jednoduše vyhrát,“ napsal na Twitter v březnu. Při uvalení tarifů na ocel a hliník zase argumentoval nutností chránit domácí producenty před zahraniční konkurencí.

Obchodní válka 200 miliard dolarů je hodnota čínských dovozů, kterých se týkají nová cla. 10 procent je oznámená výše cel, která má platit od příštího týdne. 25 procent mají cla dosáhnout v roce 2019, pokud Čína neustoupí.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmstromová včera Trumpova slova připomněla jejich parafrází: „Současná eskalace je velmi nešťastná. Obchodní války nejsou dobré a nedají se jednoduše vyhrát.“ Podobný názor sdílí většina ekonomů.

U obchodu s Čínou se přidává ještě další rozměr. Trump opakovaně tvrdí, že cla zavádí kvůli údajným krádežím duševního vlastnictví a jiným nekalým praktikám. Včera navíc obvinil Čínu, že se snaží ovlivnit listopadové volby v USA.

Jenže podle odborníků tahle taktika, tedy „přitlačit ke zdi, aby kývli na moje podmínky“, nemůže kvůli odlišnému kulturnímu přístupu fungovat. Konflikt tak může pokračovat, dokud nebude clo uvaleno na veškerý vzájemný obchod.

„Bude to trvat dlouho, možná dvacet let. Bude to binec. Není to obchodní válka, jde o konkurenci mezi dvěma zeměmi,“ prohlásil včera Jack Ma, nejbohatší Číňan, zakladatel společnosti Alibaba.

4. Jaký dopad bude mít obchodní válka na Česko?

Zprostředkovaně. Otevřené ekonomice, jako je Česko, neprospěje rostoucí napětí, které může vést ke zpomalení obchodu ve světovém měřítku. Ani kvůli tarifům očekávané zpomalení růstu čínské ekonomiky, kam nepřímo jde část českého vývozu. Nynější cla mohou podle odhadů ubrat z čínského růstu kolem půl procentního bodu, a pokud napřesrok obchodní spor eskaluje, může to být až 0,8 procentního bodu.

Vedlejším důsledkem také může být větší čínský tlak na evropské trhy. Pokud zboží čínských firem v USA kvůli clům výrazně podraží, budou ho chtít uplatnit jinde. To by mohlo negativně dopadnout na tuzemské výrobce.