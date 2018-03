Obědváte dráž než lidé v sousedství? Nejvíce platí za menu Jihočeši

V Jihočeském kraji je průměrná mzda 28 780 korun. Za oběd tam lidé dají v průměru 111,60 koruny. Naopak lidé na Vysočině, kteří ze srovnání mezd a obědových cen vycházejí nejlépe, mají průměrnou mzdu 29 140 korun a za polední menu podle Ticket Restaurant Card indexu v průměru utratí o deset korun méně. Na Vysočině mají skoro nejlevnější obědy v Česku. Levnější jsou už jen v Olomouci.

Naopak druhé nejhorší místo v žebříčku si vysloužil Zlínský kraj, kde lidé za oběd vydají v průměru 106,40 koruny. Na třetím místě se umístil Karlovarský kraj, kde polední menu stojí 105,80 koruny. To je přibližně o pět korun více než v krajích s nejlevnějšími „meníčky“. Oba žebříčky vede Praha, za ní následuje jižní Morava.

Pokud bychom čistě hypoteticky srovnali, kolik si lidé v jednotlivých krajích mohou za průměrnou mzdu koupit obědových menu, příliš dobře by nevyšli ani obyvatelé v Jihomoravském kraji. Mají sice druhou nejvyšší průměrnou mzdu, zároveň však druhé nejdražší polední menu. Kdyby celou průměrnou mzdu utratili jen za obědy, koupili by si 264 obědů. Méně obědů by si mohli dovolit už jen Jihočeši a lidé z Karlovarského kraje.

Srovnání průměrné ceny a průměrné ceny menu Kraj Průměrná mzda Průměrná cena poledního menu Kolik menu si koupí za mzdu Jihočeský 28 780 Kč 111,60 Kč 257 Karlovarský 27 810 Kč 105,80 Kč 262 Jihomoravský 30 875 Kč 116,70 Kč 264 Zlínský 28 406 Kč 106,40 Kč 266 Liberecký 29 528 Kč 109,30 Kč 270 Královehradecký

29 153 Kč 107,50 Kč 271 Pardubický 29 029 Kč 106,90 Kč 271 Ústecký 29 158 Kč 103,70 Kč 281 Plzeňský 30 827 Kč 109,50 Kč 281 Olomoucký 28 614 Kč 101,50 Kč 281 Moravskoslezský 28 843 Kč 102,20 Kč 282 Vysočina 29 140 Kč 101,70 Kč 286 Praha/Středočeský 39 173 Kč1) 123,30 Kč 317 Pozn.: 1) Průměrná mzda v Praze ve 4. čtvrtletí 2017 Zdroj: ČSÚ, Edenred







Uvedená data je podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy třeba brát s rezervou. Žebříček totiž porovnává cenu oběda v krajském městě s průměrnou mzdou platnou pro celý kraj.

„Mezi stavem trhu práce v krajském městě a kraji jako celku však mohou panovat poměrně značné rozdíly, které pak zkreslují výsledek. Pokud je krajské město jakousi ‚výkladní skříní‘ kraje, je zřejmé, že mzdy a tím pádem i ceny oběda v něm mohou být relativně znatelně vyšší než v ostatních částech kraje,“ vysvětluje Kovanda a dodává, že cena oběda v krajském městě je pak vzhledem k mzdové situaci v celém kraji nadprůměrně vysoká, ačkoli strávníci v jiných částech kraje mohou obědvat za nižší ceny.



Stravenku nad 100 korun poskytuje jen 27 procent firem

TRC Index je sestavený z plateb více než 100 tisíc tuzemských zaměstnanců, kteří k úhradě obědů v restauracích používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant od společnosti Edenred. Statistiku každý měsíc tvoří více než milion transakcí v restauracích všech tuzemských regionů.



„V restauracích sledujeme poměrně dynamický růst plateb za obědy už déle než rok. Například za poslední loňské čtvrtletí jsme v celorepublikovém průměru zaznamenali růst hned o 2 koruny a 30 haléřů. Souvislost to má právě s nízkou nezaměstnaností a s ní spojeným zvyšováním mezd, které se nevyhýbá ani sektoru pohostinství. Restaurace pak také promítají do ceny jídel zvýšené náklady zdražených surovin,“ vysvětluje Jiří Brych, manažer Ticket Restaurant Card ve společnosti Edenred.

„Aktuální celorepublikový průměr ceny jednoho oběda je 111,90 koruny, tolik jsme v průměru zaplatili za oběd v prosinci 2017. Hodnotu stravenky vyšší než 100 korun přitom poskytuje svým zaměstnancům jen 27 procent firem, myslíme tu papírovou. Ostatní zaměstnanci si tak za obědy musí výrazně připlácet ze své kapsy,“ dodává Brych.