Prodejce textilu Kik roste, do prodejen v Česku letos investuje 140 milionů

„Letos plánujeme zvětšit deset prodejen. Od dubna máme největší prodejnu v Brně v obchodním centru Futurum,“ uvedl v rozhovoru pro MF DNES jednatel Kiku Martin Šatný. V Brně má podle něj prodejna 1 100 metrů, zatímco jejich průměrný obchod je kolem 600 metrů. Konkrétně v Brně se Kik nachází vedle hypermarketu Tesco, který řeší opačný problém a největší obchody zmenšuje.



Tesco, Ahold a další provozovatelé hypermarketů se snaží o to, aby prodejní plochu těch největších ořezali. Lidé už dnes nechtějí trávit tolik času v obřích obchodech a hypermarkety kvůli tomu nevynášejí. Ty původní přitom mívaly hodně přes pět tisíc metrů čtverečních, což je dnes považováno za únosnou míru toho, co ještě zákazník s košíkem obejde.

Kik naopak potřebuje více prostoru. „Rozšiřujeme nabídku zboží, trendového oblečení pro všechny, ženy, muže, děti, nadměrné velikosti,“ vysvětluje šéf Kiku. Loni měl německý řetězec v Česku meziročně o sedm procent vyšší tržby, 3,1 miliardy korun, a zisk 265 milionů korun.

Prodejny Kik zvětšuje podle možností. V obchodních centrech vždy záleží na tom, kdo je v jeho sousedství a jak dobíhají nájemní smlouvy. Pokud je to Tesco nebo Albert, je to nejjednodušší, ale i tak je většinou otázkou několika let, než se nápad z papíru přenese do skutečnosti.

Hledání správného rozměru

Na řadě jsou nyní prodejny Kiku v Hodoníně a v Zábřehu na Moravě, které budou znovu otevřeny na větším prostoru příští týden. „Kolik prodejen celkem zvětšíme, zatím nevíme. Je to operativní věc. Když se naskytne příležitost, je třeba rychle reagovat,“ uvádí Šatný.

Podobnou cestou jako Kik se v Evropě ubírají diskontní řetězce s potravinami, jako je Aldi či Lidl. „Zvětšená prodejní plocha dovoluje diskontérům rozšířit řady produktů o čerstvé zboží, značkové či s vyšší přidanou hodnotou a specializovat se na prémiový nebo convenience byznys,“ uvádí ve své poslední analýze na téma rozšiřování diskontů v Evropě Matthias Queck, šéf výzkumu společnosti LZ Retailytics.

Jak se daří diskontu kik v Česku

Lidl se zabývá hledáním toho správného rozměru už delší dobu. Zatímco původně otevíral prodejny o rozměrech 1 200 metrů, v nedávné době se objevilo naopak více větších. Vždy ale záleží na lokalitě.

„V porovnání s dobou před pěti lety se prodejní plocha našich prodejen navýšila. Je to dáno nejen výstavbou nových prodejen, ale také modernizací těch stávajících,“ uvádí mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Při zmíněné modernizaci, kterou poslední roky procházejí všechny prodejny, například dochází k přístavbě pekárny.

„Někteří nájemci zmenšují, někteří zvětšují své plochy. Trend zmenšování je patrný hlavně v segmentu domácí elektroniky,“ shrnuje situaci v obchodních centrech Veronika Tebichová ze společnosti CBRE. U elektroniky jde podle ní o to, že není zájem vystavovat například bílou techniku, která zabírá hodně místa, z něhož se musí platit nájem.

Kik není jediný z „levných“ řetězců, který rychle expanduje. Podobně je na tom Pepco, prodávající oblečení a nepotravinářské věci od potřeb na zahradu po domácnost. V Kiku se textil podle Šatného podílí na prodejích 70 procenty, 30 procent tvoří věci do domácnosti, na zahradu, pro děti či dekorativní předměty.

K tomu trh obhlížejí další dva konkurenti z branže, německý řetězec Tedi, který už je na Slovensku, a nizozemský Action. Definitivní rozhodnutí o vstupu na český trh ale zatím nepadlo.

Ve velkém je to levnější

S dobrou kondicí Kiku na českém trhu souvisí rozsáhlá modernizace prodejen. Loni jich stihl renovovat třicet, letos je v plánu dalších 44. „Mění se podlaha, osvětlení, regálové zařízení, nosiče zboží, kasy a všude jsou nově led monitory s informacemi pro zákazníky a reklamními spoty,“ vypočítává šéf obchodů. Průměrná investice do obchodu je kolem tří milionů korun, takže letos půjde skoro o 140 milionů.

Kik navíc pokračuje v otevírání nových obchodů. Do konce letošního roku by jich podle jednatele mohlo být ještě deset.

Kik už dnes není jen součástí retail parků, kde se převážně vypracoval, ale proniká i do obchodních center, kde jsou nájmy obecně vyšší. „Mým cílem je otevírat další prodejny v obchodních centrech. Chystáme se otevírat například v obchodním centru Bělidla v Olomouci, Dornych v Brně nebo v Galerii Nové Butovice v Praze,“ uvádí Šatný.

S tím, jak Kik prodejny modernizuje a rozšiřuje, tak podle potřeby posiluje personál. Navíc stejně jako většina ostatních obchodních řetězců na trhu od začátku roku navyšoval platy. O kolik, to prozradit nechce. Nově také upravili systém odměňování, který by měl zvýhodnit loajální zaměstnance. V prodejně většinou pracuje kolem pěti pracovníků, celkem jich je přes tisíc.

Na otázku, jak dosahují nízkých cen, které lákají asi většinu zákazníků, dává Šatný vesměs stejnou odpověď. A to, že je to díky nákupu velkého množství zboží pro všechny země.