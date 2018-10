Stát letos přidělí sportovcům rekordní částku, a to i na komerční akce

Do odboru sportu na ministerstvu školství (MŠMT) se zaměstnanci příliš nehrnou, aktuálně je čtvrtina míst neobsazená. Mimo jiné i kvůli obavě z výhrůžek neúspěšných žadatelů o dotace.

„V momentě, když se zjistí, kdo zasahuje do dotačního procesu, máme s tím dost problémy, abychom pro ty lidi zajistili ochranu policie. Vyhrožují vám – posílají vzkazy, že vědí, kam vaše děti chodí do školy, kde se nachází vaše manželka, že auta jezdí rychle přes přechod,“ říká náměstek ministra školství pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.



Členové komise jsou v utajení

O dotacích pro sportovní organizace spolurozhodují expertní komise. Jména členů jsou tajná – a zřejmě i zůstanou. „Komise jsou poradním orgánem. Výše dotace je určena metodikou, komise může dotaci upravit, rozhodnutí o dotaci v závislosti na její výši podepisuje na ministerstvu oprávněný státní úředník,“ vysvětluje proces Kovář.

Kvůli nedostatku lidí a také kvůli nové, administrativně náročné agendě odbor sportu nestíhá dotace vyplácet včas. Peníze měly dostat sportovní svazy do konce března, dostávaly je ale až v květnu. Což je například pro lyžaře po sezoně a olympionici odměnu za olympiádu inkasovali až v červenci.

Lokálním sportovním klubům, „klukům v trenkách“, přišly z nedávno vypsaného dotačního programu „Můj klub“ peníze ještě později. „Museli jsme zkontrolovat všech 4,5 tisíce žadatelů, kterým se rozdělovalo více než 900 milionů korun, a nedokázali jsme to dříve než do konce září,“ říká náměstek. Přiděluje se v průměru 228 tisíc na jeden klub a týká se to více než 500 tisíc dětí ve věku 6 až 23 let. Příští rok bude na odboru ještě větší frmol – kvůli popularitě programu je ministerstvo připraveno rozdělit až 1,4 miliardy.

Peníze jdou i na komerční akce

A při bude nový dotační program „Pohyb a zdraví“ – na podporu vícegeneračního sportu – pro rodiny a na sportovní aktivity prospěšné zdatnosti či zdraví. Pro začátek skromná alokace 100 milionů, půjde na veřejné sportovní akce, které dnes fungují komerčně, a tedy jen tam, kde se uživí – typově maratony, půlmaratony, lyžařské závody jako Jizerská 50, cyklozávody pro veřejnost či náborové akce jako Sporťáček.

Navzdory miliardovým částkám a velkému množství žadatelů a žádostí se dotace z neznámého důvodu spravují poněkud zastarale. „Informační systém Sport, vyvinutý vlastními silami, kam se dotace elektronicky zadávají, je funkční až od roku 2016. Do té doby se to dělalo papírovou formou a z ní si to administrátoři přepisovali do svých tabulek,“ líčí Kovář.

I nadále chybí propojení na jiné IT systémy – spisovou službu, rejstříky státu, ekonomické a kontrolní systémy ministerstva. To je výhledově v plánu – ale až vznikne nová Agentura pro sport, kam se agenda dotací přesune.

Pokud by měl kdokoliv zájem se dozvědět, kolik jeho oblíbený klub či sportovní svaz získal na dotacích z různých programů, musí si o to na ministerstvu zažádat. „V současné době jsme do 24 hodin schopni zprávu podat. Ručně jsme dali dohromady informace z tabulek za posledních sedm let, záměr je dostat informace nové na webové stránky, které plánujeme spustit koncem října,“ říká Kovář. Za toto období rozdělilo ministerstvo mezi sportovce 16 miliard korun.

Kostlivci ve skříni

Z nepřehledného systému vyplouvají na povrch mnohá překvapení. S několikaletým zpožděním se teď například zjistilo, že sportovní svazy ve snaze získat více na dotacích započítávaly do počtu členů i nesportovce, ale i ty, kdo dávno neplatili příspěvky – posledním příkladem je kauza Autoklubu ČR, kterou šetří policie a kde MŠMT nárokuje zpět 308 milionů za roky 2010–2016.

„Nyní se snažíme od organizací získat údaje o sportovcích, kteří se účastní soutěží, které svaz či sportovní organizace pořádá,“ říká náměstek.

V červenci spustilo MŠMT rejstříky organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Ověřit, že je dotyčný sportovec, a ne třeba nesportující člen rybářského spolku, je pro úřad téměř nemožné – spoléhá tedy na sportovní čest.