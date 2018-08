ŽIVĚ: Odboráři vyjednávají s ministry, kolik přidají jednotlivým skupinám

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Budeme řešit, jestli nějaká skupina nebyla úplně vynechána - aby někdo nedostal velká procenta a na jiného se kvůli nedůslednosti úplně zapomnělo,“ řekl před pátečním jednáním předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Přidáno podle něj mají dostat jak státní úředníci pod služebním zákonem či příslušníci ozbrojených složek a učitelé, ale také technicko-hospodářští pracovníci či pracovníci v muzeích a podobně.

Česká televize ve středu uvedla, že růst by měl být v armádě o 7,4 procenta, v České správě sociálního zabezpečení o 9,6 procenta, na úřadech práce o 10,5 procenta a pro hasiče a policisty o osm procent. Pracovníci v kultuře mají dostat 10,9 procenta navíc, zaměstnanci soudů 13,9 procenta a zaměstnanci státních zastupitelství 15,9 procenta. Ostatním státním zaměstnancům by platy měly stoupnout o 7,4 procenta.

Vláda nadále počítá s desetiprocentním tarifním zvýšením jen pro učitele, suma na platy se jim má zvednout o 15 procent. O desetinu peněz víc si rozdělí neučitelské profese.

Odbory: přidat do tarifu všem, bez ohledu na výkon

Podle nově dojednaného plánu by se tarify měly většině pracovníků zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům o dvě procenta a k tomu by měli mít víc financí na rizikový příplatek.

Čtyři procenta do tarifů jsou podle Středuly pro odbory příznivé. „Potřebujeme, aby se to dostalo do dokumentu, prohlášení na tiskové konferenci vlády nestačí,“ říká předseda ČMKOS. Argument, že plošné přidání není správné, protože někdo dělá víc a někdo méně, neuznává. Podle něj by si měl efektivitu jednotlivých pracovníků ohlídat stát a těch, kteří nepodávají výkon, se zbavit. Zvýšení tarifů pak zavazuje vládu vyčlenit vyšší peníze na platy i v dalších letech.

Letos nebudou chtít odbory přidat od listopadu, jako tomu bylo v posledních třech letech. „Zvýšení platů se týká nejen zaměstnanců placených ze státního rozpočtu, ale i z obecních rozpočtů. Těm přidání dva měsíce před koncem roku působí problémy, protože s tím nekalkulují ve svých rozpočtech. Souhlasili jsme, aby se přidání sesouladilo s fiskálním rokem od 1. ledna,“ vysvětluje Středula.

ČMKOS požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny a měla v tom podporu vládní ČSSD. Vláda původně počítala s nárůstem sumy na platy o šest procent, tedy 22,3 miliard korun, z toho dvě procenta do tarifů. Následně se ve středu shodla na osmiprocentním přidání - přes 25 miliard korun.

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682 500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Průměrný výdělek ve veřejné sféře činil letos v prvním čtvrtletí 32 725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30 623 korun.