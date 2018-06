Jednejte s námi bez odkladu o navýšení platů, vyzývají odbory vládu

„Účastníci dali jasně najevo, že jsou připraveni na základě kroků při jednání tripartity či skutečném jednání k případným protestním akcím. Naším cílem není konat protestní akce, chceme se dohodnout. To ale nejde, pokud protistrana nezasedne za jednací stůl,“ řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Nechtěl sdělit, do kdy odbory s rozhodnutím o svém případném dalším postupu vyčkají.

ČMKOS zastřešuje 13 svazů veřejného sektoru, a to třeba školské, hasičské, úřednické či zdravotnické odbory. Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634 700 zaměstnanců.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý oznámil, že učitelé by si měli příští rok polepšit o 15 procent. Sestry a pomocný zdravotnický personál by měly dostat vyšší příplatky za směny. Víc by si měli vydělat i pracovníci v kultuře. Suma na platy ostatních zaměstnanců, tedy hasičů, policistů, úředníků či nepedagogických pracovníků by se měla zvýšit o šest procent.

Vláda plošné přidání odmítá

Podle Babiše by se výdělky měly zvyšovat nejhůře placeným pracovníků a tam, kde zaměstnanci chybí. O odměňování by měli rozhodovat nadřízení. S tím odboráři nesouhlasí a chtějí plošné přilepšení pro všechny. „Když to nemáte v tarifech, není jistota, že to dostanete,“ podotkla šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Zdravotnické odbory trvají na přidání o deset procent. Odvolávají se na to, že jim takové zvýšení Babiš na společném jednání začátkem května slíbil. Premiér na to reagoval tak, že přidání sice podpořil, ale neslíbil. „Takovou situaci jsem ještě nezažil, aby člen vlády, když něco slíbí, to nedodržel,“ řekl Středula.

Podle odborářů a odborářek se vláda rozdílným přidáváním v jednotlivých resortech snaží mezi jednotlivé pracovníky veřejného sektoru „vrazit klín“. Odbory zdůraznily, že zaměstnanci veřejných služeb a správy drží pohromadě a vzájemně se podporují.

Středula řekl, že odbory vládu vyzvaly k jednání o růstu platů v polovině března, dosud se ale žádná schůzka neuskutečnila. Babiš uvedl, že je s předáky v kontaktu, posílají si textové zprávy a potkávají se. Premiér a někteří ministři dostali pozvání na dnešní odborářskou akci. Účast odmítli. Podle Středuly Babiš řekl, že by se cítil pod nátlakem a o růstu výdělků bude jednat tripartita. Ta se sejde ve středu.