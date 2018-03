Odbory tlačí na kratší týden. Z práce by lidé šli o půl hodiny dřív

„My bychom chtěli jít až na 37,5 hodiny. Pracovalo by se tedy 7,5 hodiny denně s půlhodinovou přestávkou,“ uvedl Středula pro Lidové noviny.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů upřesnil, že požadavek představí koncem dubna na sjezdu největšího odborového svazu v tuzemsku.

Někteří odboráři mají představu, že by se požadavek mohl objevit už v kolektivních jednáních na rok 2019. Pokud by prošel, Česko by se přiblížilo zemím, jako je Francie či Německo, kde lidé pracují výrazně méně. Nejméně přitom z vyspělých států pracují Němci (1 363 hodin ročně), naproti tomu Češi stráví ročně v práci 1 770 hodin.

Hospodářská komora není zásadně proti, avšak poukazuje stejně jako Svaz průmyslu a dopravy na to, že ČR na to není ještě připravena a nemá dostatečnou produktivitu práce.

Český pracovní týden standardně trvá 40 hodin, respektive 42,5 hodiny včetně přestávek.



„Byli jsme trochu agresivní v případě otázky zvyšování minimální mzdy. Pokud by se ale pracovní doba snižovala ze 42,5 hodiny na 40 hodin, tak já do ulic demonstrovat nepůjdu,“ řekl LN prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Skeptický je k podobným nápadům předseda vlády v demisi Andrej Babiš. „Nástup digitalizace je na dlouhé roky. Průmysl 4.0 není pořádně ještě ani v Německu. Naše produktivita je stále nízká. V současnosti to v podstatě udělat nejde, ale v delším horizontu je zkrácení pracovní doby možné. Nemyslím si, že by to naše vláda stihla v aktuálním volebním období,“ uvedl Babiš.

Byli byste pro zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně?