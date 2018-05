Absurditou roku je zadržování nadměrných odpočtů DPH

„Případů, kdy blokování nadměrných odpočtů DPH tíživě doléhá na firmy, je celá řada. Podnikatelé o nich neradi mluví, aby proti sobě ještě víc nepopudili finanční úřad. Ačkoli se Finanční správa hájí tím, že celková částka zadržovaných odpočtů DPH dlouhodobě klesá, praxe stále znepříjemňuje firmám život,“ uvedli organizátoři.

Podnikatelé vybírali v anketě ze šesti byrokratických absurdit, mezi kterými byly například potravinářský průkaz, preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců, školení řidičů služebních vozů nebo neuznávání řidičského oprávnění pro traktor z jiných zemí. Výsledek vyhlásili organizátoři soutěže, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora.



Nadměrný odpočet DPH je nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Zjednodušeně, jde o rozdíl mezi daní z přidané hodnoty toho, co podnikatel prodal, a toho, co podnikatel jako registrovaný plátce DPH koupil. Vzniká například tak, že v daném zdaňovacím období firma koupila více zboží a služeb, než prodala.

Nadměrný odpočet u DPH bývá nejčastější příčinou tzv. odstranění pochybností na základě daňového řádu za strany finanční správy. Pro plátce DPH takové řízení znamená citelnou zátěž, spočívající v zadržování peněz správou, která může vést i k likvidaci firmy. Zadržování nadměrných odpočtů trvá obvykle řadu měsíců, v některých případech i let.

Ke konci února se objem odpočtů zvýšil na 5,1 miliardy korun, což byla nejvyšší částka od konce května 2016. Dlouhodobě ovšem podle finanční správy objem klesá - na konci roku 2014 činil 7,5 miliardy korun.

Absurdní, vrací úder berní úřad

Finanční správa označila soutěž za absurdní. Uvedla, že odpočty potřebuje posoudit, než je vyplatí a pro to jsou v EU přesně stanoveny podmínky. „Pokud by Finanční správa takovou možnost neměla, musela by všechny odpočty bez rozdílu vyplatit a následně ty neoprávněně uplatněné vymáhat zpět. Pak by bylo možné jedním nebo více podvodnými přiznáními k DPH vyčerpat z rozpočtu třeba celých 311 miliard,“ uvedla Finanční správa.

„Dokonce ani záporný stav na účtu by nic neznamenal, bylo by možné jít dál a „vycucnout“ třeba celý státní rozpočet nebo celé HDP České republiky. A to by bylo absurdní,“ dodala mluvčí Kateřina Vaidišová. Podle úřadu loni prověřovala FS 7,8 miliardy korun, z toho 1,6 miliardy shledala jako neoprávněně uplatňované odpočty.

Ministerstvo financí navíc na návrh Finanční správy připravuje novelu, na základě které bude moci úřad nadměrné odpočty vracet i částečně, což nám současný zákon neumožňuje.

Průkaz na celý život

S velkým negativním ohlasem se v anketě setkal také potravinářský průkaz. Ten vydává zpravidla praktický lékař na základě prohlídky, a to na neomezenou dobu. Třetí největší počet hlasů získaly zdravotní prohlídky, kdy každý zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu s lékařem, kam budou povinně zaměstnanci na tyto preventivní lékařské prohlídky chodit. Každý pojištěnec přitom má ze zákona možnost využít preventivní zdravotní prohlídky jednou za dva roky.

Anketa je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Jejich smyslem je snaha o zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Absurdita roku má za cíl upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti a nařízení, které úřady ukládají podnikatelům. Loni se absurditou roku stalo placení DPH z neproplacených faktur.