Online jídlo ano, či ne? Obchodní řetězce váhají, investice jsou vysoké

„Nejdůležitějším důvodem je naprostá odlišnost online prodeje od kamenného. Běžný řetězec má logistiku postavenou na závozu do prodejen, pro individuální doručování ale potřebují úplně odlišnou infrastrukturu,“ vysvětluje Jindřich Jíra, marketingový šéf Acomware, konzultační společnosti pro e-commerce. „To s sebou nese nároky na finance na skladovací procesy, vozy, personál a know-how. A to jak v oblasti logistiky, tak fungování digitálního prostředí,“ dodává Jíra.

Tesco například problém řeší tím, že nemá pro online prodej potravin speciální sklad. Zboží pro rozvoz nabírá přímo na prodejně, která je určena pro určitou oblast.

S prodejem po internetu začal loni rovněž německý řetězec Lidl, ale ten prozatím nabízí na webu jen nepotravinářské zboží. K zákazníkům putuje ze speciálního skladu u Plzně, který firma pro online prodej postavila.

„První půlrok se vyvíjel nad naše očekávání, a to jak co do počtu objednávek, tak tržeb,“ uvádí za Lidl mluvčí Zuzana Holá. Podle ní zatím firma ladila všechny probíhající procesy a také rozšířila počet položek na pět tisíc. Po spuštění totiž obchod nezvládal zboží doručovat dostatečně rychle.

„O prodeji potravin v našem e-shopu zatím stále neuvažujeme. Chceme e-shop ještě více vylepšit ve stávajícím segmentu spotřebního zboží,“ dodává Holá.

Ostatní hráči na trhu se nacházejí ve stadiu úvah o tom, zda se vůbec do online prodeje pouštět. Konkrétní termín neoznámil žádný z nich.

„V současné době testujeme e-shop naší mateřské společnosti v Německu, kde mají zákazníci možnost objednávat zboží zatím ve vybraných městech,“ uvádí za Kaufland mluvčí Renata Maierl. Podle výsledku se rozhodnou, zda službu zavedou.

Rakouský řetězec Billa už na domácím trhu potraviny přes internet prodává, i když je doručuje až druhý den. Nyní podle informací MF DNES Billa hledá místo, kde by mohl vybudovat sklad pro online prodej také v České republice.

Německý řetězec Globus nyní provozuje e-shop Globus Vinotéka. „Vnímáme ho jako projekt, na kterém ověřujeme naše předpoklady, abychom byli v budoucnu připraveni nejenom na online prodej dalšího trvanlivého sortimentu, ale abychom měli i dostatečně výkonný logistický řetězec pro prodej například čerstvých potravin,“ uvádí za firmu mluvčí Pavla Hobíková.

„Nikdo ale nepospíchá. Víme, že to nevydělává,“ uzavírá úvahy na téma e-shopů jeden z manažerů velkého obchodního řetězce. Online prodej potravin budou muset mít v budoucnu všichni, ale momentálně se do toho nikomu nechce.