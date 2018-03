Dodavatel energií One Energy & One Mobile končí

Zákazníci firmy mohou ve zrychleném řízení požádat o změnu dodavatele. Pokud tak neučiní, přejdou pod takzvaného dodavatele poslední instance (DPI), který má v zákonem stanovených případech povinnost energie zákazníkům dodávat. Je určen podle daného distribučního území.

Energetický regulační úřad už dříve uvedl, že zákazníci DPI mají šest měsíců na to, aby uzavřeli smlouvu o dodávkách plynu s novým obchodníkem. Úřad ale doporučuje se změnou neotálet kvůli vyšším cenám, které DPI může účtovat, a také kvůli hrozbě neoprávněného odběru, který nastává po překročení šestiměsíční lhůty.

„V souvislosti s nepodařeným přechodem na nový informační systém a soustavnými problémy s vygenerováním platebních kalendářů a následné fakturace (vyúčtování) za dodávky elektřiny a zemního plynu se naše společnost dostala do situace, kdy nedokázala plnit přísné podmínky energetického trhu a management společnosti rozhodl ze svého podnětu o ukončení činnosti,“ uvedla ve čtvrtek firma One Energy & One Mobile na svém

Facebooku.

Dále sdělila, že počínaje čtvrtkem přestává přijímat zákaznické požadavky a soustředí se výhradně na vyúčtování dodávek elektřiny a zemního plynu, s cílem vypořádat přeplatky a nedoplatky z dodávek energií a vyrovnání se se všemi věřiteli společnosti. „One Energy & One Mobile v současné době již nedisponuje zákaznickým centrem a je možné ji kontaktovat pouze prostřednictvím e-mailu na adrese zakaznik@oneenergy.cz,“ dodala.