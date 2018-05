Češi kupují výrazně víc opalovacích krémů. Hitem je faktor 30

„Třicítka“ byla v posledních dvanácti měsících až do loňského dubna nejprodávanějším opalovacím faktorem. Kupuje je každý třetí. Pětina lidí sahá po faktorech 20 a šestnáct procent lidí hledá „padesátku“. Právě silné faktory rostou rychleji

Dalším trendem je také nárůst prodejů mimo hlavní sezónu. Ještě před dvěma lety se v listopadu a v prosinci prodalo 4,6 procenta celkového množství opalovacích krémů, v roce 2017 to bylo už 6,4 procenta. Svědčí to o nárůstu obliby cest do exotiky.

„Na jedné straně roste povědomí spotřebitelů o ochraně před slunečním zářením, na druhé straně však spotřebu do velké míry ovlivňuje zvyšující se počet zájezdů za sluncem k moři a do exotických krajin,“ uvedla ve zprávě analytická společnost Nielsen.

Útraty za dvanáct měsíců do března 2017 narostly z 264,4 na 305,6 milionů korun. Je to o 16 procent více. Naopak cena meziročně klesla o 7 procent.

Osm z deseti prodaných výrobků jsou přípravky na opalování. Čtrnáct procent tvoří přípravky po opalování - právě tato skupina však velmi rychle roste. Zbývajících pět procent tvoří přípravky po opalování.