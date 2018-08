Sleva není zadarmo. Oprava D1 bude levnější, ale se zpožděním

11:31 , aktualizováno 11:31

Stát má šanci snížit cenu rekonstrukce dálnice D1, a to o mnohamilionové penále, které účtuje sdružení vedeného italskou společností Toto Costruzioni Generali. Sleva ale nebude zadarmo. Vykoupí ji další půl roku trvající dopravní omezení, se kterým se denně setkávají řidiči projíždějící úsek od 90. do 104. kilometru dálnice do Brna.