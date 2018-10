Orea nasadí roboty do všech svých hotelů v Česku. Vydají i klíč od pokoje

Zatím se s robotem jménem Pepper setkávají hosté od září jen v pražském Hotelu Pyramida. Hosté si mechanického vítače a baviče oblíbili a druhá největší hotelovou sítí v tuzemsku po CPI Hotels mu proto pořídí sourozence do všech svých hotelů. Těch je nyní třináct, ale skupina už jedná o akvizici dalších hotelů.



„Roboty budeme pořizovat i do ostatních hotelů. Ideálně by to mělo být do konce příštího roku,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov. Výši investice neupřesnil.

V rámci investic za půl miliardy korun řetězec plánuje nebo již realizuje modernizace interiérů části svých hotelů v ČR. Je mezi nimi pražský Hotel Pyramida, Voroněž v Brně nebo horské hotely Horal a Horizont.

Když kolem něj projde skupinka turistů z ciziny, otočí k nim robot hlavu, pokyne rukou a zvoláním „Be my friend“ je vyzve ke konverzaci. Zatím mluví anglicky, ale už bere lekce češtiny a na začátku příštího roku by měl promlouvat i k tuzemským hostům. Robot je vyrobený ve Francii, softwarovou podporu zajišťuje společnost Adastra. Sám se učit neumí, je nutné ho programovat.

„Lidskou empatii a emoce žádný robot nenahradí. Dnes ale dělá personál hodně transakčních úkonů, které se dají nahradit umělou inteligencí. Robot může ušetřit lidem čas na hosty, kterým budou moci poskytnout více individualizovaný zážitek,“ dodal Lazarov.

Sám věří, že pro segment hospitality budou roboti představovat podobnou revoluci jako internet před zhruba dvaceti lety, kdy vznikaly první internetové stránky.

Už teď Orea plánuje, že robotům postupně svěří i složitější úkoly. Například odpovědnost za ubytování hostů. „Věříme, že brzy představíme otevírání pokojů mobilem, které už testujeme,“ uvedl ředitel. V tom případě robot mohl hostovi vydat mobilní klíč k otevření jeho pokoje.

Zatím je Pepper schopen poradit třeba s restauracemi ve městě nebo hotelovými službami. A část hostů ho bere jako prvek pro pobavení. Pořizují si selfie, nechávají si vyprávět vtipy nebo zatancovat.